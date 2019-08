Handel kryptowalutą bezterminowo bez PCC

Obecnie, na podstawie rozporządzenia, sprzedaż i zamiana kryptowalut są zwolnione z PCC do końca 2019 r. Resort chce jednak uregulować tę kwestię długoterminowo. Przyznaje, że przepisy nie przystają do rynku kryptowalut, a ich stosowanie mogłoby prowadzić do zapłaty podatku w wysokości przekraczającej zainwestowane środki. Dodatkowo strony transakcji są dla siebie anonimowe. Uniemożliwia to ustalenie statusu podatkowego zbywcy, który rozstrzyga o obciążeniu danej transakcji PCC.