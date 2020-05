Koronawirus: czy trzeba płacić podatek od pożyczki dla przedsiębiorców

Czy te wydatki można zaliczyć do podatkowych kosztów? Przedsiębiorcy mieli co do tego wątpliwości, wychodząc z założenia, że skoro nie ma przychodu, to nie ma też kosztów. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie „Rzeczpospolitej" zajęło jednak korzystne dla firm stanowisko. – Wydatki sfinansowane z pożyczki co do zasady są kosztem uzyskania przychodów. Katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów nie wymienia wydatków sfinansowanych umorzoną pożyczką – podkreślił resort finansów. Więcej na ten temat pisaliśmy w „Rzeczpospolitej" z 5 maja br.