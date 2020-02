Oscary znów z polskim udziałem

Co może „1917” zagrozić? Nie wydaje się, by mógł to zrobić któryś ze świetnych filmów Netflixa – „Irlandczyk” Scorsesego czy „Historia małżeńska” Baumbacha, więc może mocny „Joker” wprowadzający gorycz do kina komercyjnego? A może – i to byłaby w świecie kina prawdziwa sensacja – koreański „Parasite”?