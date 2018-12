Wyjaśnienie do publikacji „Rzeczpospolitej”

Do napisania listu do redakcji skłoniła mnie publikacja 30 listopada br. na łamach Rzeczpospolitej nierzetelnego artykułu pt. „Afera GetBack: Niepewna kaucja za Piotra O.".

Otóż artykuł ten zawiera błędy, fatalne insynuacje i bezprawne pomówienia względem nie tylko Piotra Osieckiego, ale i podmiotów z nim powiązanych.

Ale po kolei:

- W publikacji znalazła się informacja jakoby prokuratura twierdziła, że Piotr Osiecki, którego jestem obrońcą i Konrad K. były prezes Getback S.A.podzielili się różnicą pomiędzy ceną sprzedaży spółki EGB Investments S.A. do GetBack S.A., a jej wartością ustaloną przez śledczych. Jest to absolutna nieprawda. W toku sprawy prokuratura nie sformułowała żadnego zarzutu odnoszącego się do Piotra Osieckiego dotyczącego podziału jakichkolwiek kwot w związku z transakcją sprzedaży EGB Investments S.A. do GetBack S.A. Takie stwierdzenie jest więc pomówieniem.

- Nieprawdziwe jest również twierdzenie autorek tekstu, iż wekslowe poręczenie za Piotra Osieckiego „nie jest wolne od obciążeń". Mimo zajętych kont spółki Osiecki Inwestycje Sp. z o.o. weksel wystawiony przez tą firmę, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, ma pełne pokrycie w majątku firmy. Spółka Osiecki Inwestycje Sp. z o.o., jak każdy składający weksel, zgodnie z wydanym postanowieniem Sądu Okręgowego, składała oświadczenie w zakresie dysponowania majątkiem pozwalającym na wypełnienie zobowiązań ze złożonego weksla.

- Zupełnie nieprawdziwe jest twierdzenie, że „prokuratura dokonała blokady, bo sprawdziła, że na niektóre konta spółki trafiały środki z Altusa tytułem dywidendy – i mogą być uznane za brudne pieniądze pochodzące z przestępstwa z GetBacku." Taka sugestia to kolejne pomówienie. Stronami transakcji zbycia EGB Investments S.A. nie był ALTUS TFI S.A., a kilkanaście funduszy zarządzanych przez ALTUS TFI. Tym samym jakiekolwiek środki przeznaczone na dywidendę z ALTUS TFI S.A. nie mogły pochodzić z transakcji kwestionowanej przez prokuraturę. Prokuratura oraz sąd nie tym motywowały decyzję o blokadzie kont spółki, a na konta spółki Osiecki Inwestycje Sp. z o.o. nie wpływały z ALTUS TFI S.A. żadne środki pochodzące z transakcji zawartej pomiędzy funduszami zarządzanymi przez ALTUS TFI S.A., a GetBack S.A.

Ponadto od momentu zatrzymania Piotr Osiecki, jako osoba przekonana o swej niewinności, apelował do mediów o podawanie pełnego imienia i nazwiska.

Jak dotąd wszystkie tytuły, apel ten uszanowały.

Mam wrażenie, że „Rzeczpospolita", decydując się na skrócenie nazwiska chce w sposób bezprawny i podprogowy przesądzić o winie mojego mandanta.

Zwracam również uwagę, że obrońcy Piotra Osieckiego są dostępni dla mediów niemalże 24 godziny na dobę, co mogą potwierdzić inni dziennikarze, którzy relacjonowali sprawę w ostatnich miesiącach. Obrońcy byli także dostępni dla mediów podczas posiedzeń sądu, kiedy decydowano o zastosowaniu poręczenia i szczegółowo na temat jakości i charakteru poręczenia wekslowego informowali.

Nie było tam jednak autorek rzeczonego artykułu.

Przed publikacją artykułu, autorki nie dochowały również zasady podstawowej staranności i rzetelności i nie podjęły próby kontaktu zarówno z Piotrem Osiecki i jego obrońcami, do czego są zobowiązane Prawem Prasowym. W przeciwnym razie niewątpliwie uniknęłyby kompromitujących „Rzeczpospolitą" błędów oraz pomówień.

Radca Prawny Katarzyna Szwarc,

obrońca Piotra Osieckiego

