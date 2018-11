Użytkowanie wieczyste: Bankruci państwu nie zapłacą - komentuje Anna Wojda

Miliony Polaków czekają na przepisy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Wejdą one w życie już 1 stycznia. Dojdzie wtedy do powszechnego uwłaszczenia gruntów.

Niestety, przepisy, które dla jednych są korzystne, dla innych mogą być źródłem poważnych problemów, z bankructwem na czele. Chodzi o deweloperów, spółdzielnie mieszkaniowe i innych przedsiębiorców, którzy posiadają lokale w użytkowaniu wieczystym. Grozi im w wielu wypadkach konieczność zapłaty milionowych kwot.

Wszystko przez to, że przy uchwalaniu przepisów parlamentarzyści okazują się krótkowzroczni. Skupiają się na doraźnym efekcie. W kwestii uwłaszczenia próbowali uniknąć zarzutów Komisji Europejskiej naruszenia unijnych uregulowań dotyczących pomocy publicznej. Udało się! Nikt jednak nie przewidział, że będą inne problemy. Za przekształcenie trzeba będzie co roku wnosić opłatę – 1 proc. przez 20 lat, co daje 20 proc. Pozostałe 80 proc. zostanie niejako darowane. A to, w ocenie urzędników, jest niedozwoloną pomocą publiczną. Chodzi o to, by firmy, które uwłaszczą się na gruncie, nie znalazły się w dużo lepszej sytuacji od tych, które tego nie zrobiły. A że przy okazji wpadną w tarapaty finansowe, kto by się tym przejmował...

Ktoś powie, że nie ma sensu ronić łez nad deweloperami i spółdzielniami, bo sobie poradzą. A nawet jeśli nie, to na biednego nie trafiło. Byłabym ostrożna z takimi ocenami. Bo jeśli deweloper nie będzie miał pieniędzy, upadnie. Co stanie się z tymi, dla których budował mieszkania i budowy nie skończył? Nie lepiej będzie w przypadku spółdzielni. Gdy zabraknie jej pieniędzy na zapłatę, może się okazać, że podwyższy czynsze mieszkańcom. A podwyżki mogą być duże. Konsekwencje poniosą wtedy zwykli obywatele.

Problemów, choć w części, można jeszcze uniknąć. Potrzebna jest jednak szybka nowelizacja przepisów, jej projekt jest gotowy. Sejm i Senat już wielokrotnie pokazały, choćby przy okazji przepisów o Sądzie Najwyższym czy o wycince drzew, że potrafią szybko pracować. Polacy liczą na jeszcze jeden taki gest. Bo bankruci państwu nie zapłacą.