Marek Isański: Historia kandydatki na sędziego NSA. Co zrobi Prezydent?

Mecenas Gabriela Zalewska Radzik została pozytywnie zaopiniowana przez Krajową Radę Sądownictwa na sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, do Izby Finansowej. Teraz los wielu podatników jest w rękach Prezydenta, bowiem NSA to sąd kluczowy.

Ponad 20 lat temu fiskus, w rodzinnym mieście Pani Radzik, wziął na celownik bardzo dobrze prosperującą spółkę - Towarzystwo Finansowo-Leasingowe S.A. Mec. Zalewska-Radzik była wówczas szefową radców prawnych Izby Skarbowej w Zielonej Górze. Skarbówka za rzekome wyłudzenia VAT zabrała z kont firmy ponad 7 mln zł, ale co zdumiewające przez prawie 5 lat nie wydała decyzji, którą mógłby podatnik poddać kontroli sądowej. Zrobili tak bo szybko zauważyli, że zarzuty są bezsensowne, ale w niszczeniu firmy byli konsekwentni nadal, w czym wydatnie przysłużyła się właśnie dzisiejsza kandydatka. Cały zarząd trafił do aresztu. Gdy wyszli na wolność zaczęli walczyć o dobre imię, ale nie było już żadnych szans na powrót do dotychczasowej działalności gospodarczej. Zarząd i spółka zostali oczyszczeni z zarzutów. Walka z fiskusem trwała prawie 20 lat. Chyba ważne i ciekawe, bo w zasadzie nigdy więcej coś takiego się nie zdarzyło, a w 2013 roku Minister Finansów z trybuny Sejmu RP nazwał to postępowanie „niechlubną kartą w historii polskiej skarbowości i ma nadzieję, że taka sytuacja się nie powtórzy". Poniżej dalsza część artykułu

Było to bowiem najdłuższe postępowanie podatkowe w demokratycznej Polsce i zakończyło się kompromitacją aparatu podatkowego. Wykazano, że spółka w sposób całkowicie poprawny rozliczała się z budżetem, a na stawiane spółce zarzuty nie zgromadzono ŻADNYCH dowodów. Wydaje się więc dość oczywiste, że aktywny udział w takim postępowaniu zamykać powinien drogę do kandydowania na sędziego sądu nawet najniższej instancji. Czyżby KRS nie dotarła samodzielnie do poniższych informacji, a kandydująca Mecenas uznała je za bez znaczenia, czy może starała się o nich zapomnieć?

Rola Izby Skarbowej w każdym sporze podatnik-fiskus jest najważniejsza. Izba z jednej strony rozpoznając odwołanie podatnika od decyzji urzędu skarbowego ma obowiązek skontrolować jej zgodność z prawem, a nie firmować ewentualne łamanie prawa przez organ pierwszej instancji. A z drugiej, to dopiero decyzje izby może podatnik ewentualnie zaskarżyć do sądu administracyjnego. W izbie zaś tak naprawdę najważniejszą rolę odgrywa zespół radców prawnych, który jest niezależny i każdą decyzję musi zaakceptować jako zgodną z prawem. Nie może nikt, z dyrektorem włącznie, wydawać radcom poleceń w tym zakresie.

Izbie tej powyższa spółka zarzuca wielokrotne naruszanie prawa, a w szczególności łamanie podstawowych praw podatnika.

Tej Izbie Skarbowej w zasadzie od samego początku postępowania znane były opinie wydawane w sprawie przez najwybitniejszych profesorów prawa podatkowego (min. Brzeziński, Gomułowicz, Kalinowski, Mastalski, Modzelewski i wielu innych) potwierdzające, że TFL działał zgodnie z prawem (co sąd administracyjny po wielu latach jedynie potwierdził), i pomimo tego stawiano spółce ponad 100 różnych zarzutów łamania prawa.

Pani Zalewska-Radzik była osobiście bardzo zaangażowana w to postępowanie. W większości spraw reprezentowała Izbę Skarbową przed sądami administracyjnymi. Uczestniczyła w latach 2002 -2012 w sprawach przed WSA w Poznaniu i Gorzowie, a także NSA w Warszawie. Nie broniła prawa, broniła fiskusa i czyniła to z wyjątkowo rzadko spotykanymi emocjami na sali sądowej, zwłaszcza u pełnomocników organu podatkowego.

Jest wysoce prawdopodobne, że była co najmniej współautorką strategii izby skarbowej. Strategii, która polegała na intencjonalnym łamaniu prawa. Jej podpisy widnieją także na skargach kasacyjnych składanych na niekorzyść podatnika od spraw przegranych przez fiskusa już w sądzie pierwszej instancji.

Zarzucanie popełnienia zwykłych błędów, które mogłyby świadczyć o niskich kwalifikacjach to zarzut w tej sprawie najmniej istotny. Tu mamy wręcz wzorcowe świadome i intencjonalne działania zmierzające do nadużywania instytucji prawnych w celu zniszczenia podatnika postępującego zgodnie z prawem.

Do nadużywania instytucji prawnych dochodziło między innymi poprzez przedłużanie postępowania, czy próby odbierania podatnikowi, za pomocą prawniczych trików, prawa do sądu. To bardzo poważne zarzuty, ale niestety prawdziwe.

Podatnik do obrony swych praw ma tylko sąd administracyjny, ale do sądu może zaskarżyć jedynie decyzję organu drugiej instancji - Izby Skarbowej. Jednak zielonogórska izba całymi latami odbierała spółce prawo do sądu.

I tak TFL w 2002 roku zaskarżył do NSA o/z w Poznaniu decyzje Izby Skarbowej, określające zaległość spółki na kwotę około 1.5 mln zł. Były one w sposób oczywisty niezgodne z prawem, ponieważ błędnie tzn. tylko częściowo wykonywały decyzję Ministra Finansów stwierdzające nieważność (z powodu rażącego naruszenia prawa) poprzednio wydane decyzje przez Izbę Skarbową w 2000 roku na kwotę prawie 7 mln zł. rzekomych zaległości. Gdyby Izba Skarbowa wykonała wówczas poprawnie decyzję MF to musiałaby umorzyć postępowanie i już w 2002 roku spółka mogłaby wystąpić z pozwem o odszkodowanie. A dzięki takiemu „zabiegowi" było bardzo prawdopodobne, że spółka ekonomicznie nie dotrwa do końca sporu, co uniemożliwi wykazanie, że to nie ona łamała prawo, a czyniły to organy. Ale był to dopiero pierwszy „ruch" izby. Zaraz nastąpiły następne i w nich wszystkich aktywną rolę odgrywała Gabriela Zalewska - Radzik. Spółce zajęło kolejnych 12 lat wykazanie przed sądem, że działała zgodnie z prawem. Warto dodać, że wszystkie sprawy spółki, dzięki jej własnemu zaangażowaniu, sądy wyznaczały poza kolejnością. Gdyby czekała na normalne terminy rozpraw to pewnie do dziś sprawa nie byłaby zakończona w pozytywny sposób dla niej. A najprawdopodobniej wcześniej by upadła i organy podatkowe z Panią Mecenas ogłosiłyby wielki sukces.

Ale po kolei. Zaraz po tym jak spółka zaskarżyła do NSA te świadomie wydane niezgodnie z prawem decyzje Izby z 2002 roku Izba Skarbowa równie świadomie bez podstawy prawnej je uchyliła i stwierdziła, że do życia powróciły jej decyzje z 2000 roku na kwotę 7 mln zł. zaległości. Każdy doradca podatkowy wie, że po zaskarżeniu decyzji do sądu fiskus traci uprawnienia organu podatkowego i staje się stroną postępowania sądowego, tak samo jak podatnik. Nie mogła tego nie wiedzieć Pani Mecenas. To elementarz. Ponadto to stwierdzenie było oczywistą nieprawdą, ale bardzo ciężko było to spółce wykazać, zwłaszcza, że urząd skarbowy zaczął je egzekwować. Sądy niestety bardziej ufają organom podatkowym niż obywatelom i przez całe lata nie mogły/nie chciały uwierzyć w to, że fiskus egzekwuje zaległości z decyzji, których nie ma w obrocie prawnym. A stan faktyczny był taki, że TFL już wówczas miał wysoką nadpłatę, której fiskus nie chciał mu zwrócić. Sprawy sądowe o zwrot nadpłaty TFL przegrywał, bo izba, wprowadzała sądy w błąd, że spółka ma zaległości, czego dowodem miało być właśnie prowadzone postępowanie egzekucyjne – dla sądu wyglądało to wiarygodnie. Była to oczywista nieprawda bezprawnie wykreowana przez izbę skarbową, którą spółka starała się wykazać, ale..... izba skarbowa zażalenie na to postępowanie egzekucyjne, za pomocą nadużywających prawo sztuczek, „rozpoznawała" przez 7 lat. I dopiero w marcu 2012 roku sama izba potwierdziła rzecz oczywistą od początku, że spółka nie miała żadnych zaległości. To jest światowy rekord, bo ustawa nakazuje skargę na czynność egzekucyjną rozpoznać nie później niż w 14 dni. Gdyby więc izba wydała, nawet błędne, rozstrzygnięcie, ale w terminie ustawowym, to po kilku miesiącach sąd potwierdziłby niezgodność z prawem działania izby. A tak za pomocą sztuczek, które polegały na wydawaniu postanowienia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - które spółka jako bezzasadne zaskarżała do sądu - Pani Zalewska-Radzik przywoziła do sądu w dniu rozprawy wydane tego samego dnia przez izbę skarbową postanowienie o zawieszeniu postępowania odwoławczego, co powodowało umorzenie postępowania sądowego, a termin załatwienia sprawy znacznie przedłużało. Spółka następnie skarżyła do MF to postanowienie o zawieszeniu i MF jako oczywiście bezpodstawne je uchylał. Mijały jednak miesiące... i sprawa wracała do izby, która znowu mogła przedłużać postępowanie do następnej rozprawy sądowej dotyczącej przewlekłości. I znowu na rozprawę Pani Radzik lub ktoś w jej zastępstwie przywoził wydane w tym dniu postanowienie tym razem przekazujące sprawę do ponownego rozpoznania przez urząd skarbowy. Mijały miesiące, urząd znowu wydawał niekorzystne dla spółki rozstrzygnięcie, które znowu spółka skarżyła do izby i „zabawa" izby zaczynała się od początku.

W konsekwencji powyższego zaskarżone w 2002 roku do sądu decyzje izby zostały uchylone dopiero w 2010 roku, co jest kolejnym rekordem świata i kolejną zasługą Pani Mecenas. Takich „pomysłów" Gabriela Zalewska -Radzik firmowała wiele więcej. Bo wykonanie tych wyroków też zajęło izbie całe lata. Ostatnia decyzja – umarzająca postępowanie – wydana została w listopadzie 2015 roku. Do 20 lat trwania postępowania zabrakło więc 3 miesięcy!

Takiego bezprawia nie wymyśliłby żaden pracownik merytoryczny w izbie skarbowej. To mógł być albo efekt kooperacji dyrekcja-radca prawny albo Jej autorski pomysł w ramach szukania rozwiązania problemu: co tu zrobić, żeby organy podatkowe nie poniosły odpowiedzialności za łamanie prawa, które zniszczyło legalnie działającą firmę? Bez udziału radców prawnych był nie do przeprowadzenia. W takich sytuacjach sprawdzonym od lat przez fiskusa, acz bardzo niechlubnym działaniem jest przedłużanie postępowania po to, aby ekonomicznie i psychicznie zniechęcić podatnika do obrony swoich praw. Fiskus wie, że utrzymanie firmy kosztuje i oczywiste jest, że żadna firma nie wytrzyma zbyt długiego okresu nie prowadząc działalności. A fiskus ma czas i pieniądze (tak naprawdę to zadziwiające jest, że nikt nie zauważył, iż jest to marnotrawstwo pieniędzy podatników na prywatę urzędników). Obywatele/podatnicy mają tylko jedno życie i nie mogą całego poświęcić na „wojnę" z organem własnego państwa, bo nazywanie tego sporem jest eufemizmem, w której są zazwyczaj na mocno przegranej pozycji, bo za mało efektywnie chroni ich sąd. Jednak w tej sprawie technika nadużywania prawa ze strony aparatu została rozwinięta do niespotykanych rozmiarów.

W PRL nie było w ogóle sądownictwa administracyjnego. Ta wyrwa w powojennym wymiarze sprawiedliwości pokazuje znaczenie sądownictwa administracyjnego i NSA jako jego ostatecznej instancji. Sądownictwo to ma skutecznie bronić praw obywateli i w ich imieniu sprawować nieustanną kontrolę nad władzą administracyjną. Ten współczesny „wynalazek" Zachodu był nie do pomyślenia dla komunistycznych władz, to była dla nich sprzeczność sama w sobie. Ale też tak to jest podstawowe, dosłownie życiodajne dla normalnego społeczeństwa. Wymagane są więc od sędziów kwalifikacje niezwykle wysokie zarówno merytoryczne jak i moralne. Muszą One/Oni całym swoim doświadczeniem zawodowym i życiowym dawać gwarancję respektowania i poszanowania praw obywatelskich, bo ich wyroki są niezaskarżalne.

Może i dobrze, że Pani Zalewska - Radzik stara się o nominację na sędziego Izby Finansowej NSA. Może dojdzie do publicznej świadomości i refleksji nad tym jak niestety ciągle zbyt często wygląda praca aparatu podatkowego „od podszewki", do jakich patologii dochodzi w państwie prawa, bo chyba ciągle myślimy, że jesteśmy państwem prawa?

Może przedmiotem debaty stanie się wreszcie system nominacji na sędziów tego, chyba najważniejszego dla poprawnego funkcjonowania państwa, sądu? Ciągle nie ma żadnego systemu i zbyt wiele nominacji jest spośród pracowników aparatu podatkowego, a to przecież powinien być wyjątek, a nie powszechność. A tak jak jest to w istocie postawienie sprawy na głowie, bo jak ci co przez całą karierę dbali o wąsko pojęty interes budżetu na tu i teraz za wszelką cenę mają się po nominacji przestawić na myślenie kategoriami ochrony praw podatników i budowania latami stabilności budżetowej w konstytucyjnym zaufaniu obywateli do państwa.