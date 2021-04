Felipe Solá: 30 lat Wspólnego Rynku Południa

Z prawie 300 mln mieszkańców i powierzchnią blisko 15 mln km kw. (50 proc. większą od kontynentu europejskiego, niemal równą powierzchni Rosji) Mercosur jest znany ze swojego potencjału zasobów naturalnych i żywności. Blok eksportuje 63 proc. soi na świecie. Jest głównym globalnym eksporterem wołowiny, kurczaków, kukurydzy, kawy i żelaza oraz ósmym światowym producentem samochodów. Jego PKB w 2019 r. sięgnął 4 bln 467 mld dol. (wg parytetu siły nabywczej), co plasuje go na piątej pozycji wśród największych gospodarek świata.

Zaczęliśmy w 1991 r. tworząc strefę wolnego handlu, aby naszymi towarami i usługami można było handlować bez ograniczeń, a wspólna zewnętrzną taryfa celna pozwalała zarządzać wymianą z resztą świata. Umożliwiło to prężny rozwój wspólnego handlu. Udało nam się wypromować wymianę między czterema krajami członkowskimi produktów o wartości dodanej, co pozwoliło na zwiększenie nietradycyjnej działalności eksportowej, tworzącej miejsca pracy o wysokiej wartości dodanej (m.in. biopaliwa, chemia i petrochemia, tworzywa sztuczne, produkty farmaceutycznych, hutnicze i motoryzacyjne). Dlatego, gdy Mercosur jest tradycyjnym i uznanym eksporterem surowców, znaczna część handlu prowadzonego między członkami bloku to wyroby przemysłowe, wśród których wyróżniają się samochody (prawie 50 proc. produktów w handlu między Argentyną i Brazylią).