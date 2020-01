30 lat wolnego rynku. Pretensje do dentysty

Wielu powodów do nadziei jednak nie było. Produkcja już od roku spadała, za to gwałtownie wzrastała inflacja (w ostatnim kwartale 1989 r. ceny się podwoiły). Czarnorynkowy kurs dolara oszalał, półki sklepowe były nadal puste, walił się budżet. Zdaniem wielu wpływowych ekspertów rządzącej już demokratycznej opozycji jedyną szansą na uniknięcie katastrofy byłby „nowy plan Marshalla", czyli masowe, wielomiliardowe wsparcie finansowe z Zachodu (tyle że nikt nam takiego wsparcia nie był gotów udzielić). A zdaniem wielu Polaków jedyną realną szansą życia w normalnym świecie pozostawała emigracja zarobkowa.

A jednak udało się wprowadzić w życie całościowy plan reform, choć brakowało nie tylko pieniędzy, ale przede wszystkim wiedzy, co i jak należy zrobić. Polska była pierwszym krajem w historii odbudowującym gospodarkę rynkową po ponad czterech dekadach komunizmu. Nie mając wyboru, zamknęła oczy i zdecydowała się na skok głową naprzód z wysokiej trampoliny do basenu, w którym mogło w ogóle nie być wody.

Dlaczego plan Balcerowicza jest do dziś tak niepopularny? No cóż, można przyjąć racjonalne argumenty, że reformy można było nieco inaczej zaplanować i rozłożyć w czasie (zwłaszcza gdybyśmy jakimś cudem wiedzieli wtedy o gospodarce polskiej to wszystko, co wiemy dziś). Ważniejsze jest jednak to, że niemal wszystkie wymieniane dowody bólu związanego z planem Balcerowicza to konsekwencje nie tego planu, ale przede wszystkim trwającego od lat rozkładu komunistycznej gospodarki. Spadek płac wynikał z konieczności wstrzymania druku pustego pieniądza i zduszenia inflacji, bezrobocie było wynikiem przerostów zatrudnienia w haniebnie zarządzanych przedsiębiorstwach, rygor finansowy był warunkiem odzyskania kontroli nad sytuacją kraju bankruta.