Efe Türkel ofiarą ataku rasitowskiego

Znany menedżer turystyczny, Turek mieszkający w Polsce, został zaatakowany w warszawskim autobusie w drodze na mecz Legii. Napaść miała tło rasitowskie

Efe Türkel mieszka w Polsce od 15 lat. Założył tu rodzinę i związał się zawodowo z polską branżą turystyczną. Wcześniej pracował w turystyce w Turcji, Holandii i Rosji. W Polsce był między innymi wiceszefem niemieckiego biura podróży GTI, a później wicedyrektorem biura Neckermann Podróże. Od września kieruje hotelem Jabłoń Lake Resort w Piszu na Mazurach. W 2014 roku dostał polskie obywatelstwo.

Jak relacjonuje, jechał w sobotę z kolegą Turkiem autobusem z Miedzeszyna na mecz Legii, której jest kibicem. Kiedy kupował bilet w automacie, odezwał się po do swojego towarzysza po turecku. Zwróciło to uwagę grupy pięciu kibiców, zaczęli śpiewać piosenki rasitowskie, a jeden z nich uderzył Türkela głową w twarz. - Mówiłem do nich po polsku, że też jestem Polakiem, ale nic nie działało - relacjonuje napadnięty. Napastnicy, „typowi łysole z szalikami Legii", próbowali zmusić Türkela, żeby wysiadł. To samo poradził mu kierowca autobusu, o pomoc do którego zwrócił się Türkel. Ten jednak obawiał się, że kiedy wysiądzie, wysiądą też napastnicy i wywiąże się bójka.

Według Türkela, kierowca „nacisnął czerwony guzik", mający zaalarmować policję, ale to nic nie dało. Jednak postraszeni policją napastnicy sami opuścili autobus.

Zaraz po wydarzeniu Türkel zgłosił się na posterunek policji na stacji metra Centrum. Jak mówi, powiedziano mu tam jednak, że policjanci nie mają czasu się zająć jego zgłoszeniem, odesłali go do oddalonej o kilkaset metrów komendy na Wilczej. Tam z kolei skierowano go do komisariatu po drugiej stronie Wisły, do dzielnicy, w której mieszka Türkel. Dzisiaj rano poradzono mu zrobić na własną rękę obdukcję (wcześniej na jego wniosek przebadano go na okoliczność zawartości alkoholu we krwi, żeby nie było wątpliwości, że jest trzeźwy). Kiedy z nim rozmawialiśmy, wychodził ze szpitala. Lekarz stwierdził opuchnięcie wargi i naruszenie zęba. Wypisał poturbowanemu kilkudniowe zwolnienie. O godzinie 15 Türkel miał być pierwszy raz przyjęty w komisariacie, by złożyć w policji zawiadomienie o napaści.

Odkąd mieszkam w Polsce pierwszy raz spotkało mnie coś takiego. Taka tępa nacjonalistyczna napaść. Wcześniej byłem zaczepiany, ale kiedy odzywałem się po polsku, napastnicy odpuszczali. Tym razem spotkałem się z ewidentną nienawiścią. Myślałem, że jestem już częścią polskiego społeczeństwa, tymczasem 15 i 10 lat temu czułem się w Polsce bezpieczniej niż teraz. Zawsze w rozmowach z obcokrajowcami broniłem Polski przed oskarżeniami o ksenofobię, rasizm, nacjonalizm, teraz sam padłem ofiarą takich zachowań - opowiada.

- Autobus był pełen ludzi, głównie kibiców. Nikt nie zareagował na ten incydent – dodaje.

„Dzisiaj o godz 19:10 zdecydowaliśmy się pojechać autobusem w WAW z Miedzeszyna do centrum, autobus numer 521 (numer autobusu 8210), chcą kupić bilet, grupa kibiców( w sumie 5 os) Legii widząc nas najpierw zaczęli śpiewać piosenki rasistowskie a potem od jednego dostałem w głowę. mówiłem do nich po polsku mówiąc im ze tez jestem Polakiem ale nic nie działało, potem poprosiłem kierowcę o pomoc, kierowca użył czerwonego guzika ale żadnego funkcjonariusza nie było, chcieli żebyśmy odpuścili autobus ale tego nie zrobiliśmy, w końcu uznali ze będzie policja i wyszli na stacji przy ul. Kajki z autobusu. Mam zamiar ich znaleść bo jak odpuszczę będą tak postępować zawsze. Od 15 lat pierwszy raz spotkało mnie coś takiego i nie daruje im tego, jeśli ktoś może mi pomoc znaleść tych ludzi, bardzo proszę o info na priv".