Polacy na siódmym miejscu wśród turystów w Bułgarii Bułgaria miała jedno ze znaczniejszych stoisk na targach TT Warsaw w listopadzie tego roku Filip Frydrykiewicz

Marzena German

Ponad 8,42 miliona gości zagranicznych przyjechało od stycznia do października tego roku do Bułgarii. Wzrost rok do roku wyniósł 4,9 procent - informuje tamtejsze Ministerstwo Turystyki