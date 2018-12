Polacy na piątym miejscu w Grecji

Prawie milion Polaków odwiedziło Grecję w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku, wynika z podsumowania Narodowej Greckiej Organizacji Turystycznej (GNTO)

Od stycznia do września tego roku Grecję odwiedziło 960 tysięcy Polaków, co daje im piąte miejsce wśród najliczniej przyjeżdżających nacji - podaje za GNTO portal Greek Travel Pages. Liczba wycieczek zorganizowanych do tego kraju wzrosła o 17,8 procent rok do roku. Tak dobre wyniki udało się osiągnąć dzięki poszerzeniu sezonu turystycznego, obecnie z Polski samoloty latają do Grecji od kwietnia do października.

Poniżej dalsza część artykułu

W czasie zakończonych niedawno Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw przedstawiciele GNTO spotkali się z polskimi touroperatorami i agentami, by omówić możliwość promowania mniej znanych miejsc w tym kraju. TUI Poland poinformował, że wprowadził jako nowość na przyszły rok wyjazdy do regionu Ateny-Attyka i na Evię (Eubeę), Rainbow dołożył wycieczki na Lesbos. Szefowie organizacji spotkali się również z Polską Izbą Turystyki, rozmowy dotyczyły możliwości zorganizowania kongresu Izby w Grecji w 2019 roku.