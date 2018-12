Egipt odzyskuje turystów

15 procent PKB wyniosą w tym roku przychody z turystyki w Egipcie - twierdzi minister Rania al-Maszat, odpowiedzialna za ten segment gospodarki.

Jak podaje dziennik "Daily News Egypt" na swojej stronie internetowej zdaniem pani minister, kraj ma nadal wiele do zaoferowania jako kierunek turystyczny, a symbolem tych możliwości ma być Muzeum Egipskie, którego otwarcie planowane jest na przyszły rok.

Od stycznia do września do kraju przyjechało o 40 procent więcej turystów niż rok wcześniej. Jeśli ten trend się utrzyma, do końca roku Egipt odwiedzi 10 milionów gości. Rok temu było to 7,5 miliona. Światowa Organizacja Turystyki uznała kraj za najszybciej rozwijający się pod względem przyjazdów turystów.

Elhamy al-Zayat, były prezes Egipskiej Federacji Turystycznej cytowany przez "Daily News Egypt" mówi, że takiej oceny można się było spodziewać, ponieważ w 2016 roku liczba gości bardzo spadła. Dwa lata temu branża przeżywała najtrudniejsze chwile, kiedy terroryści podłożyli bombę w rosyjskim samolocie linii Metrojet lecącym z Półwyspu Synaj do St. Petersburga. W katastrofie zginęło ponad 200 ludzi.

Al-Zayat podkreśla, że władze poprawiły bardzo bezpieczeństwo na lotniskach i w hotelach, a teraz należy ponownie wypromować kraj.

Minister al-Maszat poinformowała natomiast, że rząd planuje powołać prywatny fundusz, który wesprze hotelarzy w poprawie jakości ich obiektów i stworzy możliwości inwestowania przez branżę.

Według al-Zayata, taki fundusz powinien wspierać przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Będzie on kupował udziały od nich po bieżącej cenie rynkowej, a następnie odsprzeda je im, lub innym zainteresowanym, po upływie ustalonego czasu. W ten sposób zarobi na różnicy wartości zakupu i sprzedaży. Dla hotelarzy układ też będzie korzystny, bo nie będą musieli zaciągać pożyczek w bankach.