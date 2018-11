Rekordowa liczba pasażerów na greckich lotniskach

O 680 tysięcy pasażerów więcej niż przed rokiem obsłużyły od stycznia do października greckie lotniska, podaje portal Greek Travel Pages za tamtejszym Urzędem Lotnictwa Cywilnego

Od stycznia do października tego roku greckie lotniska obsłużyły łącznie 58,7 miliona pasażerów, rok wcześniej było to o 9,9 procent mniej (53,4 miliona). Grecki Urząd Lotnictwa Cywilnego wynik określa mianem rekordowego. Liczba lotów wzrosła do 483,341, z czego nieco ponad 179 tysięcy to krajowe, a 304,3 tysiąca zagraniczne. Zmiana przekłada się na wzrost o 9,6 procent rok do roku.

Poniżej dalsza część artykułu

Dobre wyniki zanotowano w samym październiku, co jest kolejnym dowodem na wydłużanie się sezonu turystycznego. Całkowity ruch na lotniskach wzrósł o 8,8 procent do 5,65 miliona osób, lotów było 47 650, czyli o 13,1 procent więcej niż rok wcześniej.

W minionym miesiącu najczęściej podróżowano do i z Aten (2,22 miliona ludzi), Heraklionu na Krecie (845,3 tysiąca), Salonik (585,9 tysiąca), Rodos (535,2 tysiąca) i na Kos (274,5 tysiąca). Podsumowanie za pierwszych dziesięć miesięcy roku pokazuje natomiast, że najwięcej wzrosła liczby obsłużonych pasażerów na lotnisku Sitia na Krecie (59,4 tysiąca osób, czyli o 103,8 procent więcej), na Milos (71,4 tysiąca, plus 62,1 procent) i na Naxos (81 tysięcy, plus 56,3 procent).