Egipt zakończy rok dużym wzrostem ruchu turystów

W Egipcie rok obrachunkowy trwa od 1 lipca do 30 czerwca, podsumowanie Banku Centralnego odnosi się zatem także do pierwszej połowy bieżącego roku kalendarzowego. Wynika z niego, że przychody z turystyki wzrosły o 28,2 procent rok do roku, do 12,57 miliarda dolarów - podaje dziennik „Daily News Egypt" w swoim internetowym wydaniu.

Poniżej dalsza część artykułu