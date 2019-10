Kayak.pl: Polacy na potęgę szukają lotów do USA

W miniony piątek, 4 października, Stany Zjednoczone oficjalnie zaprosiły Polskę do programu ruchu bezwizowego Visa Waiver, w ramach którego obywatele krajów uczestniczących mogą przebywać w USA bez wizy w celach biznesowych lub turystycznych do 90 dni - przypomina w komunikacie wyszukiwarka turystyczna Kayak.pl.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy temat wiz turystycznych do USA wielokrotnie pojawiał się w debacie publicznej. Jak pokazują dane Kayaka.pl, miało to wpływ na wzrost zainteresowanie turystów lotami do USA. W pierwszym kwartale Polacy szukali ich o 23 procent częściej niż w tym samym okresie 2018 roku. To w lutym tego roku ogłoszono rekordowo niski wskaźnik odrzuceń wiz (3,99 procent), co mogło rozbudzić nadzieje wielu turystów.