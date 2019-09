Więcej pasażerów na lotniskach regionalnych w Grecji

Niemiecki zarządca Fraport prowadzi w Grecji 14 lotnisk regionalnych. Z najnowszych podsumowań firmy wynika, że od stycznia do sierpnia liczba pasażerów, którzy skorzystali z tych portów wzrosła o 1,5 procent. Oznacza to, że obsłużonych zostało 21,72 miliona klientów. W samym sierpniu zmiana na plus wyniosła 1,1 procent i przełożyła się na 5,48 miliona turystów - donosi portal Tornos News.

Poniżej dalsza część artykułu