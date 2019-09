Dobre siedem miesięcy dla Turcji

Od stycznia do lipca Turcję odwiedziło 24,7 miliona turystów zagranicznych, co oznacza wzrost o 14,1 procent rok do roku. Choć najwięcej gości pojawiło się w miesiącach letnich - w lipcu 6,6 miliona, a w czerwcu 5,3 miliona - to najwyższa procentowa zmiana zaszła w kwietniu, kiedy odwiedzających było 3,3 miliona, czyli o 24 procent więcej rok do roku.

Poniżej dalsza część artykułu