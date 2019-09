W Meksyku coraz więcej turystów

Meksyk zyskał w pierwszym półroczu tego roku na popularności, podaje portal Hosteltur. Od stycznia do czerwca kraj odwiedziły 22 milionów turystów zagranicznych, czyli o 7 procent więcej rok do roku. Miało to bezpośredni wpływ na sytuację na rynku pracy - w drugim kwartale zatrudnienie w branży znalazło 4,3 miliona osób, czyli o 4,3 procent więcej rok do roku.

