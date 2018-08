Grecos: Trzy greckie wyspy opanowane przez Polaków

Zakintos, Korfu i Kefalonia to wyspy, na których Polacy stanowią duży odsetek turystów - podaje biuro podróży Grecos Holiday

Jak pisze w komunikacie rzecznik touroperatora Adam Górczewski, na Zakintos Polacy są już drugą nacją wśród odwiedzających, na Korfu – trzecią, a na Kefalonii – piątą. Stąd tamtejsze inwestycje z myślą o polskich turystach.

Poniżej dalsza część artykułu

Z 200 tysięcy ludzi, którzy odwiedzili Zakintos w lipcu, Polacy stanowili ponad 13 procent. Mniej jest tu Włochów, Holendrów i Czechów. "Polacy zachwycają się plażami, naturą i Zatoką Wraku, która jest wręcz oblegana przez turystów – zdjęcia z zatoki uczyniły to miejsce jednym z najbardziej rozpoznawalnych greckich widoków" - pisze Górczewski.

Grecos Holiday wysyła tam swoich klientów do wybudowanego w tym roku hotelu Caretta Paradise z parkiem wodnym. Są w nim rodzinne pokoje z dwoma pomieszczeniami – dla dorosłych i dla dzieci. - Nie ma tygodnia, żeby któryś z naszych gości nie zgłaszał się do nas z prośbą o przedłużenie pobytu, tak mu się tam podoba – mówi menedżer produktu w Grecosie Magdalena Czech, cytowana w komunikacie. – Na początku lata kilka razy to się udało, ale teraz, w szczycie sezonu, jest to dużo trudniejsze, bo hotel jest wypełniony po brzegi.

Jeszcze więcej Polaków odwiedza Korfu, jedną z najbardziej zielonych z greckich wysp. Według statystyk lotniskowych łatwiej tu spotkać tylko Brytyjczyków i Niemców. Wyspa jest popularna wśród zamożnych klientów, ale ma ofertę dla każdego.

Największą wyspą archipelagu wysp Jońskich i siedzibą władz regionu jest Kefalonia. "Wyspa białych klifów dopiero zyskuje na popularności, a urzeka jaskiniami (w tym niepowtarzalną Melissani - miejscem, w którym trzęsienie ziemi odsłoniło podwodne jezioro) i nadmorskimi miejscowościami z wyjątkowo spokojnym tempem życia. Wrażenie robią różnorodne plaże, wśród nich otoczona marmurowymi klifami Myrtos, szeroka rajska Petani czy pomarańczowa Xi".

Z polskich biur podróży tylko Grecos wysyła na tę wyspę czarterem klientów. Oferuje tam oprócz noclegów także wypożyczenie samochodu w cenie pakietu. Auto na cały pobyt klienci odbierają już na lotnisku, dzięki temu mogą samodzielnie zwiedzać wyspę - wyjaśnia Górczewski.