Polscy turyści chętnie odwiedzają Niemcy

Jak podaje Niemiecka Centrala Turystyki (Deutsche Zentrale für Tourismus - DZT), powołując się na wstępne dane Federalnego Urzędu Statystycznego, od stycznia do czerwca w obiektach noclegowych z co najmniej dziesięcioma łóżkami zagraniczni turyści wykupili 39,8 miliona noclegów - o 1,2 miliona więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Polscy turyści skorzystali z bazy noclegowej ponad 1,7 miliona razy, co oznacza solidny, 6,4-procentowy wzrost.

