Wyspy Kanaryjskie tracą turystów

Zastępca rzecznika rządu Wysp Kanaryjskich, Carlos Ester z Partii Ludowej, wezwał nową minister turystyki regionu Yaizę Castillę do rozwiązania poważnych problemów branży turystycznej - donosi portal Gomera Noticias. Jego zdaniem zagrożenie dla sektora jest duże i wiąże się z tym, co dzieje się w Ryanairze.

Po pierwsze związki zawodowe (USO) i Związek Personelu Pokładowego Linii Lotniczych (Sitcpla) wezwały załogi przewoźnika do strajku we wrześniu, jeszcze zanim linia ogłosiła, że zamknie swoje bazy na Gran Canarii i Teneryfie. Także hiszpański oddział Związku Pilotów (Seplan) zapowiedział, że może przystąpić do protestu. Zdaniem Estera, minister musi szybko zbadać, jakie skutki może przynieść regionowi zamknięcie baz. Jak przypomina polityk, Ryanair przywozi rocznie na wyspy ponad 3 miliony pasażerów.