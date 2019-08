Antalya popularna jak nigdy dotąd

O 16 procent, do ponad 8,19 milionów wzrosła od stycznia do lipca liczba zagranicznych gości, którzy przylecieli na jedno z dwóch lotnisk w regionie Antalya (Antalya Airport i Gazipaşa) - donosi dziennik „Daily Sabah" w swoim elektronicznym wydaniu. W sumie na wypoczynek przyjechali tam goście ze 193 państw. W samym lipcu było ich 2,6 miliona, czyli o 15,9 procent więcej niż rok wcześniej.

O 21 procent wzrosła liczba Brytyjczyków (407,4 tysiąca), taki sam wzrost był udziałem Polaków (299,8 tysiąca). W Antalyi gościło też 245 tysięcy Holendrów (plus 13 procent), 137,6 tysiąca Rumunów (plus 30 procent) i 121,6 tysiąca Czechów (plus 44 procent). Kolejne miejsca należą do Szwedów, Belgów, Duńczyków, Litwinów, Norwegów (plus 65 procent, 94 tysiące) i Słowaków (plus 43 procent, 93,9 tysiąca).