Dzieci odchowane, czas na podróże

Polacy w wieku 50-70 lat nie tylko marzą o podróżach, ale te marzenia urzeczywistniają - wynika z badania „Power generation. Pieniądze, seks, władza - co napędza osoby po pięćdziesiątce", przeprowadzonego przez agencję marketingową Communication Unlimited i agencję badawczą Atena Research & Consulting.

Raz w roku na wypoczynek w Polsce udaje się aż 83 procent reprezentantów badanego pokolenia, a 60 procent podróżuje nawet częściej (minimum raz na pół roku). Kierunki zagraniczne wybiera 56 procent ankietowanych, z czego 32 procent jeździ za granicę co najmniej raz na pół roku.

55 procent podróżuje tylko z partnerem, bo ceni sobie niezależność i nie chce dopasowywać się do większej grupy krewnych czy znajomych. 72 procent planuje swoje wyjazdy samodzielnie, szukając w internecie najatrakcyjniejszych ofert, czytając fora i blogi podróżnicze, przeglądając opinie o hotelach. Ponad 40 procent kupuje przez internet noclegi, a co drugi badany - bilety na samolot, pociąg czy autobus. Ponad jedna trzecia kupuje w sieci całe wycieczki. Aby ułatwić sobie podróżowanie, co czwarty badany rozpoczął naukę angielskiego.