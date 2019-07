Jak Polacy podróżują po Polsce?

53 procent badanych podróżuje do pięciu razy w roku, 27 procent - od pięciu do dziesięciu razy, 12 procent - od dziesięciu do 20 razy, a 8 procent - nawet ponad 20 razy. 66 procent turystów decyduje się na krótkie, weekendowe wyjazdy, 28 procent spędza w podróży tydzień, a tylko jeden procent wyjeżdża na dłużej niż dwa tygodnie.

Prawie co trzeci turysta wynajmuje prywatną kwaterę lub pokój gościnny. Co piąty śpi w hotelu, a przy jego wyborze zwraca uwagę na takie udogodnienia jak wygodne łóżko czy telewizor w pokoju, wyżywienie, dostęp do internetu i parking. Co ciekawe, są one ważniejsze od lokalizacji, a nawet od ceny. Co szósty badany szuka noclegu w gospodarstwach agroturystycznych i domkach letniskowych, a co ósmy sypia u rodziny lub znajomych.