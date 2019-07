PKL: Czyste Tatry to obowiązek każdego turysty

Co roku w Tatry wyruszają prawie 4 miliony turystów - podaje biuro prasowe Polskich Kolei Linowych w komunikacie. W ubiegłym roku zostawili oni w Tatrzańskim Parku Narodowym co najmniej 420 kilogramów śmieci - tyle zebrali wolontariusze Stowarzyszenia Czysta Polska w ramach projektu „Czyste Tatry".

- Od początku istnienia projektu „Czyste Tatry" przypominamy, że nasza przyroda pozostanie piękna tylko wtedy, kiedy sami o nią zadbamy - mówi organizator projektu Rafał Sonik, cytowany w komunikacie. - Nasze zachowanie wpływa na to, co z wizyty w górach zapamiętają inni turyści. Wędrujmy więc świadomie i zwracajmy uwagę na to, co robią inni. Ochrona przyrody jest naszym wspólnym obowiązkiem - dodaje specjalista ds. turystyki z TPN i ambasador akcji edukacyjnej PKL „Odpowiedzialnie w góry!", Jan Krzeptowski-Sabała.