Muzeum van Gogha znalazło sposób na tłumy

Jak donosi portal Skift, 2017 rok był dla Muzeum van Gogha w Amsterdamie rekordowy pod względem liczby gości. W sumie było ich 2,26 miliona, podczas gdy średnia roczna wynosi 1,5 miliona. Galerie były pełne turystów, kolejki do szatni coraz dłuższe. Szefowie obiektu nie rozważali wydłużenia godzin otwarcia, ponieważ wystawiłoby to dzieła sztuki na działanie światła przez zbyt długi czas.

Ostatecznie postanowili ograniczyć liczbę odwiedzających i zapewnić im lepszą jakość zwiedzania. W rezultacie w zeszłym roku do muzeum wybrało się 2,16 miliona osób, a więc o 100 tysięcy mniej. Prawdopodobnie wskaźnik ten uda się utrzymać na podobnym poziomie także w tym roku, choć w samym mieście turystów przybywa. W 2018 roku było ich 16,9 miliona, czyli o 6,8 procent więcej niż rok wcześniej. Jak mówią starszy doradca ds. marketingu w Muzeum van Gogha Laurine van de Wiel i menedżer sprzedaży i marketingu Ellen Feberwee, spadek liczby odwiedzających jest sukcesem.

By zrealizować swój cel, muzeum zaczęło analizować zachowania odwiedzających, aby - biorąc pod uwagę powierzchnię budynku i jego pojemność - w możliwie najbardziej efektywny sposób sterować ruchem turystów. Było to o tyle istotne, że na metr kwadratowy przypada tam ponad 500 zwiedzających. Dla porównania w londyńskim muzeum Tate Modern wskaźnik ten wynosi 171, a w Luwrze 140.

Kolejnym krokiem było oszacowanie stopnia zainteresowania z uwzględnieniem sezonowości, wydarzeń specjalnych i wolnych dni, a następnie powiązanie go ze sprzedażą biletów. Powstał też specjalny zespół, który na bazie raportów o dostępności powierzchni otrzymywanych co 15 minut decyduje o liczbie wejściówek. Muzeum postawiło też na komunikację z klientami - wysyłało maile z przypomnieniem o zakazie fotografowania i ograniczeniu wizyt większych grup.

To wszystko przełożyło się na skrócenie czasu oczekiwania na wejście i do szatni i zmniejszenie tłumów w galeriach. Co równie ważne, udało się o 6 procent podnieść wskaźnik poleceń (net promotor score) i lojalności.