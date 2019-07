W tym roku Turcja za droga dla Niemców

Szef stowarzyszenia hotelarskiego Türofed, Osman Ayik, spodziewa się, że w tym roku do Turcji przyjedzie rekordowa liczba gości - donosi portal branżowy Touristik Aktuell. Jego zdaniem rynek niemiecki nie rozwija się jednak w tempie, jakiego można by sobie życzyć.

Z kolei specjalista od wycieczek do Turcji, należący do Thomasa Cooka Öger Tours sprzedał dotąd 75 procent oferty. Taką informację przekazała portalowi jego prezes, Songül Göktas-Rosati. Szefowa spodziewa się mocnego sezonu last minute. By przyciągnąć klientów, touroperator prowadzi kampanię reklamową w telewizji, w której skupia się na wypoczynku dla rodzin z dziećmi.