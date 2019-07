Podróże służbowe zwiększają przychody firm

Egencia to spółka należąca do Grupy Expedia, która zajmuje się obsługą firm w zakresie turystyki biznesowej. We współpracy z działem badawczym "Harvard Business Review" przeprowadziła badanie, które pokazuje wpływ takich wyjazdów na przychody firm. 58 procent menedżerów potwierdza, że model pracy uwzględniający podróże służbowe przynosi wymierne korzyści.

Poniżej dalsza część artykułu