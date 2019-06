Brytyjczycy w tym roku wypoczywają w Tunezji

Dyrektor Tunezyjskiego Urzędu ds. Turystyki na Wielką Brytanię i Irlandię Wahida Jaiet mówi, że celem na ten rok jest pozyskanie 200 tysięcy gości z tych krajów - donosi portal Travel Weekly. Jej zdaniem statystyki z okresu wczesnej rezerwacji i bieżącej sprzedaży potwierdzają, że plan jest możliwy do zrealizowania.

W 2018 roku do Tunezji wyjechały 124 tysiące turystów z Wielkiej Brytanii, dwa lata temu zaledwie 27 tysięcy. W 2017 roku brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zmieniło komunikat dotyczący podróży do Tunezji. Wcześniej, po ataku terrorystycznym na plaży w Susie w 2015 roku, w którym zginęło 30 brytyjskich turystów, odradzało wyjazdy do tego kraju.