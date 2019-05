Solne pola Hon Khoi w Wietnamie - mekka fotografów AFP

Nelly Kamińska

Solne pola w okolicach miasta Nha Trang w południowym Wietnamie to źródło zarobku dla mieszkańców i atrakcja dla turystów. Zbieracze soli pojawiają się tam jeszcze przed świtem, by uniknąć palącego słońca. Przez kilka godzin ręcznie zbierają odparowaną morską sól do bambusowych koszy