Niedziele bez handlu napędzają turystykę

Po wejściu w życie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele liczba wyszukiwań lotów w ten właśnie dzień wzrosła o połowę - wynika z danych wyszukiwarki turystycznej Kayak.pl

Serwis Kayak.pl sprawdził, czy zamknięcie sklepów w niektóre niedziele w marcu ubiegłego roku i zaostrzenie prawa w tym roku wpłynęło na nawyki konsumenckie Polaków.

Z danych Kayaka wynika, że od wprowadzenia zakazu handlu liczba wyszukiwań w niedziele wzrosła o prawie 50 procent w podrównaniu z okresem od marca do końca grudnia 2017 roku. Co więcej, w minionym roku użytkownicy w niedziele niehandlowe szukali lotów średnio o 26 procent częściej niż w handlowe.

Zaostrzenie ustawy, które obowiązuje od początku tego roku, mogło nawet jeszcze bardziej wpłynąć na wzrost zainteresowania podróżami - porównując pierwsze dwa tygodnie marca 2019 roku z tym samym okresem rok wcześniej, kiedy zakaz dopiero zaczął obowiązywać, wyszukiwarka odnotowała wzrost aktywności użytkowników o prawie 35 procent.

- Planowanie wyjazdów często rozpoczynamy w weekendy, kiedy mamy czas na relaks i odpoczynek. Jak pokazują nasze dane za 2018 rok, niedziele, obok poniedziałków i wtorków, były dniami, kiedy Polacy najczęściej korzystali z wyszukiwarki. Odnotowaliśmy także ponad 30-procentowy wzrost wyszukiwań w styczniu i lutym bieżącego roku w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej, kiedy to Polacy mogli bez ograniczeń robić zakupy w stacjonarnych sklepach przez cały tydzień - mówi rzeczniczka prasowa Kayaka.pl Aleksandra Sowa-Frąckowiak, cytowana w komunikacie firmy.

Analiza powstała w oparciu o wyszukiwania lotów i hoteli na Kayaku.pl we wszystkie niedziele w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2017 i 2018 roku, w niedziele handlowe i niehandlowe w tym samym przedziale czasowym w 2018 roku, we wszystkie niedziele od 1 stycznia do 28 lutego 2018 i 2019 roku oraz od 1 do 14 marca 2018 roku i od 11 do 14 marca 2019 roku.