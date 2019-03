Branża z Kos: Po ITB znaki zapytania pozostały

Przedstawiciele branży z Kos wrócili z tegorocznych targów ITB w Berlinie z niejasnym obrazem sezonu 2019

Greckie organizacje turystyczne już od jakiegoś czasu mówiły, że trzeba przygotować się na stabilizację, która najwyraźniej właśnie nadchodzi. Przedstawiciele branży potwierdzają, że liczba rezerwacji jest nieco niższa w porównaniu z zeszłym rokiem lub utrzymuje się na podobnym poziomie.

Odpowiedź na pytanie, jak dokładnie będzie wyglądał nadchodzący sezon, miały przynieść berlińskie targi ITB. - To jeden z niewielu przypadków, kiedy nikt nie ma jasnego obrazu sytuacji po ITB - mówi prezes Stowarzyszenia Hotelarzy z Kos Konstantina Svynou, cytowana przez portal GTP Headlines.

Podobnie jak inni przedstawiciele branży obecni w Berlinie, Svynou zauważa lekkie spadki w przedsprzedaży w stosunku do tego samego okresu sprzed roku, które wynoszą od 7 do 9 procent. Prezes mówi, że większość niemieckich turystów nie jest skora do rezerwowania wakacji, co może oznaczać, że ostateczny wynik roku w dużej mierze będzie zależał od sprzedaży last minute. Z kolei Brytyjczycy wstrzymują się z wakacyjnymi decyzjami w związku z Brexitem.

Zdaniem prezes już od dwóch lat branża spodziewała się końca ogromnych wzrostów. Jeśli bieżący popyt się nie zwiększy, trzeba będzie liczyć się ze spadkiem liczby rezerwacji o 3-5 procent. - Biorąc pod uwagę, że w ciągu ostatnich dwóch lat Kos notował dwucyfrowe wzrosty sprzedaży, będziemy zadowoleni z takiego wyniku - dodaje Svynou.

Prezes podkreśla, że aby Kos mógł dalej się rozwijać jako kierunek turystyczny, niezbędne są inwestycje w infrastrukturę.