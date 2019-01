Mondial: Połowa dorosłych Polaków mówi, że wyjedzie na ferie

13,5 miliona Polaków deklaruje, że wyjedzie choćby na trzy dni na ferie zimowe. Ponad 2 miliony (15 procent) z nich wybiera się za granicę, a ponad 11,4 miliona (85 procent) planuje wyjazd krajowy

Według badania* jakie zleciła firma ubezpieczeniowa Mondial Assistance chęć wyjazdu na wypoczynek zimowy wyraża 55,7 procent ankietowanych. Najwięcej, bo 39 procent, osób planuje wyjazd na 6-7 dni. Na 3-5 dni chce jechać 29 procent, a na 8-10 dni co piąty badany z tych którzy twierdzą, że wyjadą. Dłuższy wypoczynek planują osoby wybierające się za granicę - podróż czterech na dziesięciu badanych trwać będzie 8-10 dni, co czwarty wyjedzie na 6-7 dni, a 15 procent spędzi nawet 2 tygodnie poza Polską.

Przeciętnie Polacy planują wydać na wyjazd zimowy 1-1,5 tysiąca złotych na osobę. Ale na podróż zagraniczną Polacy wydadzą więcej 2-3 tysiące złotych.

Najpopularniejsze kierunki wyjazdów zagranicznych to Austria (17 proc.), Niemcy (12 proc.) i Włochy (10 proc.). Co ciekawe, na czwartym miejscu badani wymieniają Grecję (8,3 procent). To o tyle dziwne, że 8,3 procent z 2 milionów turystów wybierających się za granicę oznaczałoby 166 tysięcy, czyli po 77 samolotów tygodniowo przez trzy miesiące.

Głównym celem wyjazdów zagranicznych jest zwiedzanie i robienie wycieczek (41 proc.), korzystanie z nocnego życia i chodzenie do restauracji (ponad 34 proc.) oraz jeżdżenie na nartach i snowboardzie (34 proc.).

- Wielu Polaków jeździ co roku do Niemiec. Głównie są to wyjazdy do rodziny - komentuje prezes Mondial Assistance Tomasz Frączek, cytowany w komunikacie swojej firmy.

Wśród osób zamierzających zorganizować sobie wypoczynek w kraju 80 procent myśli o spędzeniu czasu w górach, 12 procent nad morzem, a 4 procent w innym mieście.

Najpopularniejsze formy planowanej aktywności to piesze wycieczki (ponad 47 proc.), zwiedzanie, wycieczki (ponad 46 proc.), a także jeżdżenie na nartach lub snowboardzie (ponad 45 proc.).

78 procent wyjeżdżających na zagraniczne ferie zimowe kupi polisę podróżną. - Oznacza to, że Polacy są świadomi potężnych kosztów leczenia w innych krajach. Rekomendujemy polisy na kwotę nie mniejszą niż 80 tysięcy złotych dla kosztów leczenia i assistance oraz nie mniej niż 100 tysięcy złotych dla OC. Pamiętajmy, że Polska jest jednym z nielicznych krajów, w których bezpłatna jest pomoc ratowników górskich. We Włoszech i Austrii za koszt akcji ratunkowej płaci poszkodowany. Jeśli interwencja wymaga wykorzystania helikoptera ratunkowego może wynieść ona minimum kilka tysięcy euro – wyjaśnia Frączek.

*Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Mondial Assistance przez SW Reaserch 9 - 14 stycznia 2019 roku metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel.