No Pants Subway Ride dla odważnych AFP

Nelly Kamińska

Jazda metrem bez spodni, za to z kamienną twarzą, w zimny styczniowy dzień to idea dorocznej akcji No Pants Subway Ride (jazda metrem bez spodni), zainaugurowanej w 2002 roku w Nowym Jorku. W tym roku odbyła się ona 13 stycznia, a pasażerów w majtkach można było spotkać w wielu miastach na całym świecie.