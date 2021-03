Narzędzia do surfowania po internetowych zasobach

W następnym roku udostępniona została przeglądarka Veronica. Jej nazwa była rozwijana do formy długiego hasła: „Very Easy Rodent-Oriented Net-wide Index to Computer Archives" (Bardzo łatwy indeks zorientowany na gryzonie w całej sieci do archiwów komputerowych), przy czym zastanawiające dziś określenie „gryzonie" nawiązywało do faktu, że bazą dla przeglądarki Veronica był protokół Gopher (stworzone w 1991 r. narzędzie do wyszukiwania, przesyłania i udostępniania informacji w sieciach komputerowych). Gopher to nazwa amerykańskiego gryzonia kopiącego pod ziemią rozległe sieci tuneli łączących poszczególne nory. Twórcy tego udanego systemu komputerowego tak sobie właśnie wyobrażali rolę komunikacji międzykomputerowej: trzeba w sieci wykopać tunel łączący „nory" (komputery) dostawcy i odbiorcy informacji, i tym tunelem przesyłać, co trzeba. Gopher był bardzo popularny na początku lat 90. XX wieku. Sam go chętnie używałem, z tym że w Polsce mówiliśmy na niego „Świstak" (bo też gryzoń, też kopie nory – a nasz!). Dla kompletu informacji dodam, że Gopher powstał na Uniwersytecie Minnesota, a Veronica na Uniwersytecie Nevada.