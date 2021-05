Co to jest SXO?

Czym jest SXO i czemu służy?





Enigmatycznie brzmiący termin „SXO” jest połączeniem słów SEO i UX, czyli działań mających na celu poprawienie zadowolenia użytkowników strony internetowej, zwiększenie konwersji i wydajności serwisu. Zastosowanie SXO poprawia widoczność witryny w wynikach wyszukiwania, co przekłada się na wzrost zainteresowania nią i przyciągnięcie użytkowników. Łatwo domyślić się, że im więcej osób odwiedza e-sklep, tym bardziej wzrasta szansa na zapoznanie się z ofertą i dokonanie zakupu. SXO stanie się wręcz niezbędnym elementem przy tworzeniu kampanii marketingowej ze względu na planowane wdrożenie aktualizacji Google Page Experience Update. Konkurencja o najwyższe pozycje w wyszukiwarce Google jest ogromna, szczególnie na popularne frazy kluczowe, dlatego koniecznością jest skorzystanie z najnowszych narzędzi i machizmów. Klasyczne pozycjonowanie stron może być już niewystarczające do tego, aby uzyskać pożądane wyniki. Jeśli chce się zwiększyć konwersję na stronie, to wręcz koniecznością staje się jej zoptymalizowanie pod kątem wyszukiwarek internetowych, użyteczności i dostępności. SXO to zestaw działań SEO, CRO i UX. Kluczem do sukcesu w przypadku każdej witryny internetowej jest skuteczne pozycjonowanie, optymalizacja konwersji, zrozumienie potrzeb i oczekiwań użytkowników serwisu.

Co dokładnie kryje się za SXO?





W przypadku SXO można mówić o zestawie działań, na które składa się SEO, content marketing, CRO, Web development, optymalizacja, analityka. Dąży się do uzyskania jak najlepszej pozycji w wyszukiwarce internetowej Google i optymalizowanie ścieżki konwersji, aby na stronie był generowany jak najwyższy ruch. Wprowadza się poprawki mające na celu przyspieszenie czasu ładowania strony, usunięcie ewentualnych błędów, optymalizację plików znajdujących się na stronie. Sprawdza się prawidłowość kodu, HTML i styli CSS. Znaczenie ma również to, aby zadbać o atrakcyjną szatę graficzną witryny, przyjazny interfejs. Liczy się przejrzystość i łatwość poruszania się po stronie, intuicyjna obsługa serwisu, czytelne i sformatowane treści. SXO to również szereg narzędzi służących monitorowaniu i analizowaniu statystyk, zachowań użytkownika na witrynie internetowej. Istotne jest to, aby strona www była responsywna, gdyż coraz większa liczba odwiedzin i zakupów odbywa się z poziomu urządzeń mobilnych.

Jakie działania są istotne w SXO?





Nadrzędną funkcją SXO jest zwiększenie ruchu organicznego, co przekłada się oczywiście na wzrost konwersji, ale służy też budowaniu pozytywnego wizerunku firmy, wzrostowi rozpoznawalności marki i zaufania do niej. Działania SXO dotyczą nawigacji strony, jej wyglądu, czasu ładowania znajdujących się na niej elementów graficznych i filmów, wartościowego contentu z optymalnie dobranymi słowami kluczowymi. W przypadku strony wyświetlanej w wynikach wyszukiwania istotne jest zadbanie o właściwy title, description i oznaczenia danych uporządkowanych. Duży wpływ na ranking ma to, aby dostosować wygląd i treść wyniku dla strony w wyszukiwarce. Należy zwięźle i hasłowo poinformować użytkownika wyszukiwarki Google o zawartości podstrony. Z kolei meta tagi wpływają na poziom CTR z wyników wyszukiwania, dlatego powinny być niedługie, napisane językiem korzyści, wzywające do konkretnego działania. Nie można też zapomnieć o oznaczeniu wszystkich elementów na witrynie pod kątem aktualnych wymagań robotów Google.

Jeśli realizuje się pozycjonowanie sklepów internetowych, zawsze trzeba mieć na uwadze zmieniające się potrzeby i oczekiwania użytkowników serwisu. Musi ona dostarczać im wszystkich niezbędnych informacji, zachęcać do podjęcia decyzji zakupowej. Nie może zabraknąć wyczerpujących opisów dotyczących parametrów i zakresu oferty, rekomendacji, rozwijanej na bieżąco bazy informacyjnej, dobrze zaplanowanej struktury serwisu, ułatwień wyszukiwania oferty, zoptymalizowanych funkcjonalności typu wewnętrzna wyszukiwarka czy filtrowanie na stronie. Na uwadze trzeba mieć uaktualnienie liczników wewnętrznych i stworzenie strony 404. W celu zoptymalizowania współczynnika konwersji należy pamiętać o poprawnym dobraniu fraz kluczowych, przystosowaniu podstron pod konkretne zapytania użytkowników, skróceniu czasu ładowania podstron i dostosowaniu witryny do urządzeń mobilnych. Analizować trzeba na bieżąco liczbę wyświetleń strony i CTR, liczbę użytkowników serwisu i ich zachowanie na poszczególnych podstronach. Należy zadbać o przejrzysty i atrakcyjny layout strony, zapewnić jej zgodność z zawartością title i description, poprawić nawigację, rozbudować informacje w wynikach wyszukiwania w celu wyróżnienia się.

Dlaczego warto postawić na SXO?





Firma chcąca się rozwijać w Internecie, powinna zdecydować się na opracowanie i wdrożenie kompleksowej strategii SXO. Jest to klucz do sukcesu w przypadku e-commerce, gdyż poprzestawanie na pozycjonowaniu i optymalizowaniu witryny jest mało efektywne przy stale rosnących potrzebach i oczekiwaniach klientów. O SXO warto pomyśleć już na samym początku, czyli przy tworzeniu strony internetowej. Istotne będzie to, aby powierzyć prowadzenie strategii opartej na działaniach SEO, UX i CRO doświadczonym profesjonalistom, co pozwoli na uzyskanie wymiernych korzyści i pożądanych rezultatów. Trzeba określić cele projektowe, dobrać odpowiednie narzędzia i wdrożyć je, zająć się optymalizacją i testowaniem, na bieżąco analizować uzyskane wyniki. Pierwsze efekty widoczne są już średnio po trzech/sześciu miesiącach po rozpoczęciu działań SXO. Z kolei na duże zwiększenie obrotów e-sklepu trzeba poczekać średnio dwanaście miesięcy.

Materiał Promocyjny