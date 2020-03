Nauka z podręczników jest znacznie efektywniejsza, niż z elektronicznych czytników

Nowinki techniczne w edukacji

Obecnie każda dziedzina naszego życia opiera się na rozwiązaniach technicznych i technologicznych. Obecni studenci nie znają świata bez telefonów i komputerów, dlatego rozwiązania edukacyjne również ewoluują. W wielu szkołach i uczelniach pojawia się coraz więcej nowinek technicznych, mających poprawić efekty nauczania. Z duchem czasu idą zarówno nauczyciele, jak i studenci. Jeszcze jakiś czas temu na salach wykładowych widywało się osoby notujące w tradycyjny sposób, a podczas nauki do sesji siedzących w podręcznikach akademickich. Dzisiaj jednak znacznie się to zmieniło, zarówno podczas wykładów, jak i nauki każdy student ma przy sobie laptop lub tablet. Jest to na pewno wygodne, uniwersalne i tanie rozwiązanie. Swobodny dostęp do plików, edycja, a także względy ekologiczne są przekonujące. W końcu zamiast kserować notatki lub zapełniać kolejne zeszyty wszystko mamy w wirtualnej rzeczywistości.

Dlaczego tak chętnie wybieramy e-formaty?

Studenci preferują tworzenie e-notatek, tak samo jak korzystanie z elektronicznych wersji podręczników akademickich. Nie ma się co dziwić, ponieważ jest to znacznie wygodniejsze rozwiązanie i bardziej efektywne. Zamiast nosić zeszyty i książki na zajęcia zabieramy laptop lub tablet, na którym mamy wszystko czego potrzebujemy. Nie ukrywajmy tradycyjne wersje podręczników akademickich potrafią być bardzo ciężkie. Tworzenie notatek jest bardzo istotne, ponieważ możemy kontynuować pisanie w dowolnym miejscu. Mamy możliwość dodawania grafik, formatowania, a także nieustanna edycja ma swoje plusy np. jak wykładowca przypomni sobie o czymś istotnym z poprzedniego tematu. Kluczowy jest również tutaj dostęp do danych plików niezależnie od tego z jakiego urządzenia korzystamy. Jest to możliwe dzięki dyskom, chmurom internetowym do których mamy dostęp dzięki dostępowi do internetu. Istotą studiowania są dobre notatki, więc tutaj elektroniczne rozwiązanie ma bardzo dużą zasługę. Zamiast kserować setki niepotrzebnych stron po prostu udostępniamy konkretny folder i każda osoba mająca link może z niego skorzystać.

Wygoda wygodą, ale liczy się również efektywność

Chociaż pod wieloma względami jest to bardzo dobry kierunek istnieją mocne argumenty, że może to wpłynąć na obniżenie poziomu edukacji. Porównano efekty uczenia się z tradycyjnych podręczników akademickich oraz z ekranów urządzeń elektronicznych. Wykazały one, że studenci przyswajają tę samą porcją materiału o wiele lepiej na wydrukowanej kartce papieru, niż na ekranie laptopa. Oczywiście niewłaściwe jest mówienie, że tylko wersja papierowa ma sens. Wszystko zależy od tego czego i jak się uczymy. Z tradycyjnych notatek jesteśmy przyswoić więcej szczegółów. Jeśli chodzi o wersję elektroniczną możemy wyciągnąć z niej ogół treści, ogólnie rozeznać się w danym temacie. E-format czytamy znacznie szybciej, ‘skrolujemy’ poszczególne nagłówki, dzięki czemu poziom szczegółowości jest mniejszy. Metoda nauki zależy przede wszystkim od tego czego od danego tekstu oczekujemy i co z niego chcemy wyciągnąć. Jednak nie zapominajmy, że czytanie z ekranów nigdy nie zastąpi prawdziwego obcowania z książką.

