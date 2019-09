Na rynku dostępny jest wiele nowoczesnych smartwatchów, dopasowanych designem do osób najmłodszych. Na co zwracać uwagę przy ich zakupie?

Zegarki sportowe z roku na rok zyskują popularność. Oprócz czasu mierzą puls, liczbę wykonanych w ciągu doby kroków, pokonanych pięter, wypitych szklanek wody i spalonych kalorii. Coraz częściej po smartwatche sięgają dzieci i młodzież. Jest to kwestia bardziej mody niż faktycznych potrzeb osób w tym wieku, nie mniej jednak zapotrzebowanie na tego typu sprzęt rośnie. Z racji tego, że jest to spory wydatek, każdy rodzic powinien zastanowić się nad najlepszym i najbardziej funkcjonalnym modelem, tak aby modny gadżet nie leżał na dnie szafki zamiast na ręku dziecka.

Jak wybrać smartwatch dla dziecka?

Smartwatch dla dzieci to kolorowy gadżet przypominający klasyczny zegarek. Używany w odpowiedni sposób, może zwiększyć bezpieczeństwo dziecka i zachęcić je do większej aktywności fizycznej. Istnieje kilka niezbędnych funkcji, które powinny znaleźć się w inteligentnym zegarku, w tym:

l GPS – jedna z najbardziej przydatnych funkcji, głównie dla rodziców. Dzięki dokładnej lokalizacji można w każdym momencie sprawdzić, gdzie znajduje się pociecha. Łatwiej jest też samemu dziecku wrócić do domu na wypadek przypadkowego zgubienia się.

l Funkcje dzwonienia – niektóre smartwatche mają funkcję dzwonienia, co pozwala na utrzymanie stałego kontaktu z dzieckiem. Funkcja ta jest przydatna nawet wówczas, gdy dziecko ma już smartfon. Znacznie poręczniej jest połączyć się z rodzicem przez system głośnomówiący w smartwatchu niż przez smartfon, który może wyślizgnąć się z ręki. Ma to zastosowanie np. podczas treningów sportowych lub wycieczek górskich.

l Funkcja SOS – część modeli ma funkcję SOS. Dziecko, wciskając odpowiedni przycisk, może zawiadomić rodziców o niebezpiecznej sytuacji lub kłopotach.

l Alarm – ta funkcja przyda się przede wszystkim śpiochom, którzy notorycznie zasypiają na poranne zajęcia w szkole.

l Funkcje organizera i kalendarza – zapisywanie wydarzeń w tradycyjnym, papierowym kalendarzu odchodzi do lamusa. Dzięki aplikacjom mobilnym, połączonym z inteligentnymi gadżetami, możliwe jest zapisywanie ważniejszych wydarzeń, w tym sprawdzianów, kartkówek czy wycieczek szkolnych.

Ile kosztują smartwatche dla dzieci?

Ceny smartwatchów są zróżnicowane, w zależności od modeli i marki. Najtańsze zaczynają się już od 150 zł. Za droższe, a co za tym idzie – nowsze i bardziej rozbudowane – modele można zapłacić w granicach 300–500 zł. Dobrą okazją do ich zakupu są urodziny pociechy lub rozpoczęcie edukacji szkolnej. Należy jednak pamiętać, że poza funkcjonalnością smartwatch powinien podobać się dziecku, gdyż wówczas będzie chętniej go zakładało.