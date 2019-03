Kandydatka na prezydenta USA chce uderzyć w Google i Facebooka

Ubiegająca się o nominację w wyborach prezydenckich senator Partii Demokratycznej Elizabeth Warren przedstawiła w piątek swoje propozycje, których celem jest rozbicie firm-gigantów technologicznych. Według Warren takie firmy mają "zbyt dużo władzy" nad społeczeństwem.

Warren w swoim oświadczeniu napisała, że jako prezydent doprowadzi do przyjęcia prawodawstwa zmierzającego do tego, by wielkie firmy działające w branży online, z przychodami powyżej 25 mld dolarów rocznie były traktowane jako "platformy narzędziowe" (platform utilites), którym zabronione będzie "posiadanie uczestników takiej platformy".

Warren będzie chciała również doprowadzić do anulowania "nielegalnych i antykonkurencyjnych fuzji na rynku technologicznym", w tym zakupami dokonanymi w ostatnim czasie przez Amazon, Facebook i Google.

"Dzisiejsi giganci technologiczni mają zbyt dużo władzy - zbyt dużo władzy nad gospodarką, naszym społeczeństwem i naszą demokracją" - napisała Warren we wpisie w serwisie Medium.

Zdaniem Warren firmy takiej jak Facebook i Google pozbyły się konkurencji, używają informacji osobistych ludzi dla zysku i blokują dostęp do rynku innym podmiotom, co szkodzi drobnym przedsiębiorcom i nie sprzyja innowacyjności.

Warren wskazała, ze będzie chciała doprowadzić do anulowania zakupu sieci supermarketów Whole Foods i producenta obuwia Zappos przez Amazon; zakupu WhatsApp i Instagrama przez Facebook i przejęciu przez Google firm DoubleClick, Waze i Nest.

"Anulowanie tych fuzji będzie służyło zdrowej konkurencji na rynku" - podkreśliła Warren.