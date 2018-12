Elon Musk pokazał prototyp podziemnego tunelu dla samochodów

W Los Angeles zaprezentowano prototyp podziemnego tunelu, który przeznaczony jest do szybkiego transportu samochodów.

Tunel obecnie ma 3 km, ale docelowo ma być częścią sieci, która obejmie całe miasto. Pomysł ten ma skutecznie rozwiązać problem korków.

- Zmodyfikowane samochody elektryczne będą poruszać się po tunelu z prędkością sięgającą 240 km/h - poinformował Elon Musk.

Na prezentację tunelu Musk przyjechał Teslą, która została już zmodyfikowana i posiada tryb "loop" (pętla - eng.).

Plan przewiduje, że zmodyfikowane samochody będą opuszczane do sieci tuneli za pomocą wind, a następnie wsuwane na tory "pętli". Gdy kierowca będzie chciał opuścić tunel, będzie kierowany na boczny tor, w którym prędkość pojazdu będzie spadać.

- Możesz podróżować bez zatrzymywania się z prędkością 240 km/h i zwalniać tylko wtedy, gdy dotrzesz do celu, a następnie automatycznie przesiąść się z jednego tunelu do drugiego. To jak trójwymiarowy system autostrad pod ziemią - chwalił Musk.

Zaprezentowano samochód, który porusza przez tunel, jednak osiągnął on prędkość znacznie niższą niż deklarowana przez Muska. Dodatkowo dziennikarze zauważyli, że występują duże drgania podczas jazdy. Problemem tworzy maszyna, która układa nawierzchnię. Zapowiedziano, że finalnie pojazdy będą poruszać się po nawierzchni "gładkiej jak szkło".

Aby pojazd mógł się bezpiecznie poruszać po tunelu, będzie miał z boku doczepione dodatkowe koła. Musk powiedział, że rozwiązanie to będzie można zastosować w przypadku każdego autonomicznego pojazdu, a koszt przystawek wyniesie około 200-300 dolarów.

Musk chwalił również koszt budowy tunelu, który wyniósł 10 mln dolarów. Budowa tradycyjnego tunelu kosztowałaby do 1 mld dolarów.