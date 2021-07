Senator Lewicy: Potężny błąd, zlekceważyliśmy wariant Alfa

- My chcemy przypomnieć jak to było, swoim raportem przedstawić te ostatnie półtora roku. Inspiracją do tego była rocznica tych znamiennych słów, że "wirusa nie trzeba się bać, że nie jest groźny" - mówił senator o inicjatywie Lewicy, która na Stadionie Narodowym będzie dziś przypominać historię walki z pandemią koronawirusa w Polsce.

Jakich błędów należy unikać w dalszej walce z pandemią?

- Główne, potężne błędy to brak przygotowań szpitali do drugiej, jesiennej fali epidemii koronawirusa. Na kanwie wyborów, upolitycznienia pandemii, nie robiliśmy tego co trzeba, by szpitale były przygotowane. To był potężny błąd główny. Drugi potężny błąd główny to było lekceważenie tej angielskiej odmiany koronawirusa (wariant Alfa, B.1.1.7 - red.) - mówił senator.

Senator przypomniał w tym kontekście, że rząd nie kontrolował Polaków przylatujących z Wysp na święta Bożego Narodzenia do Polski oraz luzował obostrzenia w styczniu i na początku lutego, po czym nastąpiła wiosenna fala epidemii.