Katarzyna Maria Piekarska: Sukces Konrada Fijołka, to sukces rzeszowian

W rozmowie z Zuzanną Dąbrowską, Katarzyna Maria Piekarska, posłanka KO, odniosła się do ostatnich wygranych wyborów na prezydenta miasta w Rzeszowie, w których wygrał Konrad Fijołek, kandydat opozycji.

- Wybory w Rzeszowie to olbrzymi sukces rzeszowian i Konrada Fijołka. To był najlepszy i naturalny kandydat na tę funkcję, ponieważ jest samorządowcem z krwi i kości i nie został przywieziony w „teczce” - nie musiał się uczyć Rzeszowa na potrzeby kampanii wyborczej. To jest fantastyczne zwycięstwo, które pokazuje, że z PiS-em można wygrać - że nie są już taką fortecą nie do zdobycia – skomentowała posłanka KO.