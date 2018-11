Reprywatyzacja: RPO broni najemców do eksmisji Adobe Stock

Wielu lokatorów reprywatyzowanych w stolicy kamienic nie było w stanie płacić czynszów podwyższanych przez nowych właścicieli. Z ich inicjatywy zapadały wyroki sądowe, po których ludzie tracili prawo najmu do lokalu. Dziś nie mogą oni odzyskać tego prawa. Nie ma bowiem przepisu, który by to umożliwiał - nawet po uchyleniu decyzji reprywatyzacyjnej przez Komisję Weryfikacyjną.