Koronawirus. Czy osoby zaszczepione przeciw Covid-19 mogą zarażać innych?

Wiadomo jednak, że po dwóch dawkach szczepionki BioNTech/Pfizer i Moderny zapewniają one aż 95-procentową ochronę przed koronawirusem. W odpowiednim badaniu wzięło udział 36 621 osób. Wśród nich było 170 potwierdzonych przypadków COVID-19, ale tylko osiem u osób, które otrzymały szczepionkę. Zdecydowana większość 162 osób, które uzyskały wynik pozytywny, należały do grupy placebo. Na tej podstawie obliczono, że skuteczność wynosi 95 procent.

U większości osób dopuszczone szczepionki przeciwko koronawirusowi są bardzo skuteczne. Odnosi się to do wszystkich grup wiekowych i płci. Osoby, które nie są szczepione, mają dziewięciokrotnie wyższe ryzyko zachorowania na COVID-19 niż osoby zaszczepione.

Aby dowiedzieć się, czy szczepionki mogą prowadzić do odporności sterylizującej, do badań należy włączyć także osoby z bezobjawowym przebiegiem infekcji. Przy tego typu odporności wirus zostaje odparty, zanim trafi do organizmu. Tak więc szczepienia zapobiegają przede wszystkim zakażeniu człowieka. Zaszczepione osoby nie mogą przekazać wirusa, ponieważ w ogóle nie mają go w swoim organizmie. Nie wiadomo, czy szczepionki mRNA są zdolne do wytwarzania tego rodzaju odporności. Prawie wszystkie odpowiedzi poprzedzone są jeszcze słowem „może” lub „prawdopodobnie", szczególnie jeśli chodzi o pytanie, czy zaszczepione osoby mogą nadal zarażać, a jeśli tak, to jak bardzo.