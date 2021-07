„Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie to uczelnia nowych możliwości. W nowoczesnym kampusie, zlokalizowanym w centrum Warszawy, tworzymy dla naszych studentów przestrzeń do rozwoju kreatywności, budowania kariery i realizowania projektów”, powiedział dr hab. Konrad Janowski.

Od ponad 20 lat, jako jedna z czołowych uczelni niepublicznych w Polsce Akademia prowadzi studia z zakresu nauk humanistycznych, społecznych oraz ekonomicznych. Wyróżnia się otwartością na studentów, na proponowane przez nich inicjatywy, zaangażowaniem w ich rozwój oraz nowoczesnym podejściem do edukacji.

„To jest wspaniałe miejsce dla studentów, zarówno studiów dziennych jak i podyplomowych. Nasza uczelnia zajęła 10. miejsce w Rankingu Uczelni Niepublicznych Perspektywy 2021. W Finale Rankingu według kryterium „Umiędzynarodowienie” Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie zajęła 3. miejsce wśród wszystkich szkół wyższych w kraju. Natomiast kierunki studiów Psychologia oraz Finanse i rachunkowość prowadzone przez naszą uczelnię znalazły się na 2. miejscu wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce”, powiedział Sławomir Jagieła, Dyrektor Kolegium Kształcenia Podyplomowego.

3 lipca br. odbyła się Uroczystość Zakończenia Roku Akademickiego Kolegium Kształcenia Podyplomowego, podczas której absolwenci studiów podyplomowych odebrali dyplomy i wspólnie świętowali nowy etap swojej ścieżki edukacyjnej.

Dr.n.med. Wojciech Puzyna, dyrektor Szpitala Specjalistycznego św. Zofii odbiera nagrodę z rąk rektora Konrada Janowskiego i dyr. Sławomira Jagieły

Gala była również okazją do nagrodzenia osób, które rozumieją jak istotną rolę w prawidłowym rozwoju społeczeństwa i gospodarki zajmuje edukacja. Co ważne nagrodzeni z pełnym zaangażowaniem i konsekwencją angażują się we wspieranie tych działań. Uczelnia przyznała nagrody Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, które z rąk Jego Magnificencji dr hab. Konrada Janowskiego odebrali: prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert, prof. dr hab. n. med. Maciej Banach, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska, dr n. med. Wojciech Puzyna, oraz wiceprezydent Renata Kaznowska, w imieniu której nagrodę odebrała Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej Olga Pilarska-Siennicka.

Zwieńczeniem całej uroczystości był program artystyczny, podczas którego Chór Akademicki UW wykonał utwór „Get Lucky”, życząc absolwentom oraz gościom dalszych sukcesów oraz powodzenia w życiu zawodowym.

Materiał Promocyjny