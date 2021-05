10 wskazówek od native speakera, jak nauczyć się angielskiego online

Wydawać się może, że nauka zdalna ma same zalety. W obecnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa i zamknięciem firm, szkół oraz innych placówek edukacyjnych, wielu z nas zostało dosłownie zmuszonych do edukacji online. Klasowe spotkania zastąpiły wideo chaty na Skypie lub Messengerze, a laptop i połączenie sieciowe stały się naszymi codziennymi narzędziami do nauki. Nie wszyscy, niestety, jesteśmy przygotowani do edukacji zdalnej i wiele jej aspektów może nas przerażać i przytłaczać. Na czym więc polega nauka angielskiego online i czy jest możliwe opanowanie języka obcego przez internet?

Angielski online czy standardowe lekcje?

Istnieje wiele metod i sposobów nauki języka obcego: nauka w szkole państwowej (podstawowej, średniej lub wyższej) lub prywatnej, językowej, kursy angielskiego dla firm, prywatne lekcje/korepetycje/konwersacje i ostatnio modna nauka angielskiego online za pomocą komunikatorów typu Skype. Wybór najlepszego sposobu nauki języka obcego jest często kwestią osobistych preferencji i każda z powyższych opcji ma swoje za i przeciw. Przyjrzyjmy się zatem jednej z nich, czyli nauce online. Czy można w ten sposób nauczyć się języka angielskiego?

Dlaczego uczyć się angielskiego online?

W obecnych czasach nauka angielskiego online jest coraz bardziej popularna, głównie dzięki powszechności internetu i urządzeń elektronicznych. Wielu uczniów wybiera akurat tę opcję, ze względu na wygodę, elastyczność, dostępność i oszczędność czasu. W obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, nauka zdalna została nam dosłownie narzucona i w wielu przypadkach to jedyna opcja, abyśmy mogli dalej się kształcić i rozwijać. Jak wiadomo, nauka języka to nie tylko kwestia zapamiętania materiału na daną okazję typu egzamin, ponieważ język należy ćwiczyć systematycznie. Naukę angielskiego można porównać z chodzeniem na siłownię lub uprawianiem sportu. Trzeba systematycznie ćwiczyć i powtarzać, a z czasem także zwiększać poziom trudność. Jednak gdy odłożymy nasze zajęcia na bok na dłuższy czas, ciężko będzie nam wrócić do formy.

Większość lekcji online w Polsce odbywa się przez komunikatory takie jakie: Skype, WhatsApp, Messenger lub Google Hangouts/Meets. To wygodny sposób nauki języka angielskiego, ponieważ można uczyć się wszędzie tam, gdzie jest w miarę sprawdzone i szybkie łącze internetowe. Można również samemu ułożyć harmonogram zajęć, niezależnie od miejsca. Perspektywa nauki w domowym zaciszu, na łonie natury, w parku, w lesie, w podróży lub na egzotycznej wyspie w czasie wakacji może być nader kusząca. Godziny lekcji są z reguły elastyczne i możecie je dopasować do harmonogramu pozostałych obowiązków.

Jest wiele dodatkowych zalet nauki online: np. względy ekonomiczno-ekologiczne tj. mniejsze zużycie papieru i tuszu do drukarki (zadania można przesyłać w formie elektronicznej), brak konieczności dojazdu, mniejsze zużycie paliwa i w związku z tym mniejsze zanieczyszczenie powietrza. Nie musicie dźwigać książek ani sterty papierowych kserówek. Nie trzeba też przesadnie dbać o swój strój, jedynie o te elementy garderoby, które będą widoczne w kamerze.

Są też wady. W odróżnieniu od standardowych lekcji, gdzie bardzo ważnym elementem jest bezpośredni kontakt z nauczycielem i uczniami (jeżeli uczysz się w grupie), nauka online może sprawić, że będziesz czuć się nieco odizolowany od świata i ludzi. Szczególnie obecna sytuacja zmusza wielu z nas do spędzania czasu w domu, więc trudno będzie wyznaczyć granicę dom-szkoła-praca, przebywając cały czas na tym samym obszarze. Trzeba dokonać pewnych zmian i modyfikacji, wyznaczyć specjalne miejsce do nauki, zagwarantować ciszę i spokój. Ponadto, potrzebne jest dobre łącze internetowe i w miarę sprawny komputer, żeby uniknąć problemów technicznych.

O czym należy pamiętać, żeby nauka angielskiego online była bardziej skuteczna?

W związku z tym, że dla niektórych osób zmiana nauki na tryb online stanowi pewne wyzwanie, można implementować ten tryb nauki powoli. Można też zastosować kilka wskazówek – co robić a czego nie robić, aby ta nauka była skuteczna i przebiegała bez większych problemów, a także żeby jak najmniej różniła się skutecznością od standardowej formy nauki języka obcego. O przygotowanie listy dziesięciu rad i wskazówek poprosiliśmy Leah Morawiec, Amerykankę i native speakera ze szkoły języka angielskiego TalkBack, w której prowadzone są zajęcia angielskiego online:

Angielski online – 10 rad i wskazówek

Pamiętaj o wygodnym miejscu. Może to być solidne biurku i krzesło, ale też miękka kanapa lub Twój ulubiony ogromny fotel. Najważniejsze, żeby wybrane miejsce było dla Ciebie po prostu komfortowe. Ważne jest też odpowiednie oświetlenie. Polecamy prowadzić konwersacje online przy pomocy słuchawek z mikrofonem – jakość dźwięku będzie nieporównywalnie lepsza. Ważne: zawsze sprawdź swój sprzęt wcześniej, żeby nie tracić czasu podczas zajęć Wybierz odpowiedni czas. Poza komfortowym miejscem, to właśnie odpowiedni czas jest istotnym elementem kursu angielskiego online. Masz zajęcia w swoim miejscu zamieszkania? Postaraj się, żeby w czasie godziny z lektorem nie rozpraszały cię: telefony, telewizor w tle lub domownicy. Wiemy, że to trudne, ale absolutnie do zrobienia. Jeśli masz angielski w swoim biurze, zarezerwuj salkę konferencyjną jeśli istnieje taka możliwość lub po prostu zostań godzinę dłużej kiedy Twoje miejsce pracy opustoszeje. Tak robią nasi uczniowie. Przygotuj się do zajęć wcześniej. Nauczyciel bardzo często wysyła materiały uczniom przed zajęciami, aby mogli z nimi się zapoznać i nie musieli cały czas patrzeć w osobny ekran podczas trwania lekcji. Jest to szczególnie ważne przy tematach gramatycznych jak np. budowa czasu Past Simple. Dobrze jest przejrzeć wcześniej materiały, z których będziecie korzystać. To ułatwi komunikację podczas zajęć. Przyda się też coś do pisania i jakiś zeszyt, bo tak jak podczas klasycznej formy nauki, warto notować. Nie bój się pytać. Zajęcia angielskiego online to taki sam kurs jak zajęcia grupowe. Lektor po drugiej stronie ekranu jest po to, aby uczyć, tłumaczyć i rozwiewać wszystkie wątpliwości dotyczące języka angielskiego. Wykorzystaj maksymalnie ten czas aby podnosić swoje umiejętności językowe. Wybierz kurs z native speakerem, jeśli chcesz przełamać barierę w mówieniu. Native speaker to osoba, która zwykle nie mówi w naszym języku. Dlatego nie zrozumie prób wytłumaczenia po polsku tego, co chcecie przekazać. Będziecie musieli zrobić to po angielsku używając swojej wiedzy i np. opisując słowo, którego nie znacie lub nie pamiętacie. Kurs angielskiego online z native speakerem szybko przyniesie rezultaty w postaci: bogatego słownictwa, poprawy gramatyki, a także odpowiedniego akcentu. Nie stresuj się wpadkami. Niektóre sytuacje mogą być stresujące, ale pamiętaj, nauczyciel to też człowiek, a śmiech to najlepsze antidotum, aby rozładować niezbyt komfortową atmosferę. Nie bój się śmiać i żartować, nawet ze swoich pomyłek i wpadek. Każdy popełnia błędy, szczególnie mając do czynienia z czymś dotąd nieznanym. A nie od dzisiaj wiadomo, że to właśnie na błędach uczy się najlepiej. Nie bój się wyrażać swoich obaw, zgłaszać uwag i sugestii. Jeżeli czegoś nie rozumiesz lub nie usłyszysz, być może z przyczyn technicznych, nie bój się o to zapytać. Zawsze można powtórzyć, a powtarzanie w nauce języka obcego jest sprawą kluczową. Nie daj się przytłoczyć nadmiarem nauki. Jeśli poczujesz, że ilość materiału, zadań domowych lub stopień trudności cię przerasta, powiedz o tym lektorowi, na pewno to zrozumie. Angielski nie musi być dla każdego priorytetem. Nie wymagaj i nie oczekuj od siebie perfekcji. Bądź cierpliwy, ale systematyczny i konsekwentny. Czasem potrzeba więcej czasu, nawet jeżeli zapadnie niezręczna cisza, kiedy na przykład będziesz się zastanawiać nad odpowiedzią. Nie przejmuj się tym, nauczyciel wie, że uczniowie potrzebują czasu do namysłu. Sami też kiedyś byli uczniami. Ucz się i utrwalaj wiedzę także poza zajęciami. Niestety panuje przekonanie, że godzina angielskiego raz w tygodniu sprawi, że za rok będziesz mówił jak native speaker. Nic bardziej mylnego. Oczywiście jest na to duża szansa, ale musisz przyswajać wiedzę także poza zajęciami. Oglądaj anglojęzyczne seriale bez lektora, w drodze do pracy słuchaj podcastów po angielsku, znajdź znajomych, którzy chętnie będą rozmawiali z Tobą po angielsku zamiast po polsku, czytaj po angielsku. Po prostu miej kontakt z językiem angielskim.

Czy nauka języka angielskiego online ma sens?

Tradycyjny sposób nauki angielskiego, czyli bezpośredni kontakt z nauczycielem, jest na pewno lepszy z jednego względu – nie ma tu miejsca na problemy techniczne, komunikacja jest szybsza, bardziej bezpośrednia, sprawniejsza, słyszalność i widoczność nie jest niczym zakłócona. Jednak w obecnej sytuacji, jeśli taka forma nauki nie jest możliwa, musimy uczyć się zdalnie, ze względu na bezpieczeństwo nasze i innych. Natomiast warto powiedzieć wyraźnie: nauka angielskiego online może być równie skuteczna i jest to świetny sposób na przyswajanie języka.

W obecnej dobie rozwój technologii bardzo tę naukę ułatwia. Urządzenia mobilne, jakość połączenia czy prędkość internetu są o wiele sprawniejsze niż jeszcze kilka lat temu. Dlatego też nie obawiaj się problemów technicznych, jeśli będą się zdarzać, to sporadycznie. Masz też większy wybór i lepszą jakość narzędzi i pomocy naukowych online.

Z powodu pandemii wiele aspektów naszego codziennego życia zostało przeniesione do świata wirtualnego. Dziś jest to konieczność, choć do niedawna była to kwestia naszego wyboru. Nawet jeśli nie jesteśmy do tej metody przekonani, możemy się do niej szybko przyzwyczaić. Taka forma nauki może przynieść identyczne efekty do tradycyjnego, bezpośredniego kontaktu z nauczycielem oraz integracji z innymi uczniami. Nie możemy też zapominać, że jeżeli chodzi o naukę języków obcych, nie jest istotna forma nauki, ale chęć i motywacja, zarówno ze strony ucznia jak i nauczyciela. Wtedy żadne problemy nie będą straszne, a każdy sposób na naukę może okazać się równie skuteczny.

