Płody u psów rozwijają się bardzo dynamicznie, prowadząc do intensywnych zmian w organizmie suki. Szczenięta szybko rosną, ich kości ulegają mineralizacji, a poszczególne narządy kształtują się i dojrzewają. Ich wzrost pociąga za sobą powiększanie się obwodu brzucha suczki oraz zwiększone zapotrzebowanie energetyczne. W serwisie zwierzaki.pl dowiesz się, jak rozpoznać ciążę u psa i co powinieneś zrobić, jeśli podejrzewasz, że twoja suczka została pokryta.

Ile trwa ciąża u psa?





Przyjmuje się, że średni czas trwania psiej ciąży to około 9 tygodni. Chcąc dokładnie określić, ile trwa ciąża u psa, należy skorzystać z jednej z trzech metod:

wyznaczenie owulacji – od jajeczkowania do porodu u suki mijają około 63 dni,

określenie przedowulacyjnego wzrostu progesteronu oraz wyrzutu hormonu LH – jako że następuje on na około dwa dni przed owulacją, ciąża liczona w ten sposób będzie trwać 65 dni,

określenie wystąpienia fazy diestrus (w celu jej rozpoznania niezbędne jest przeprowadzenie cytologii) – następuje ona na około 57 dni przed porodem.

Co ważne, niezależnie od rasy psa – od niewielkiego yorka po owczarki niemieckie – ciąża trwa tyle samo. Różnice między rasami nie mają tutaj znaczenia – to tempo rozwoju płodów decyduje o długości ciąży. Ich dojrzałość jest czynnikiem inicjującym akcję porodową u suki.

Przebieg i objawy ciąży u suczki





Rozwijająca się ciąża daje coraz wyraźniejsze objawy u suczki. W zależności od tygodnia symptomy wyglądają następująco:

1.–2. tydzień ciąży to okres, w którym nastąpiło zapłodnienie, a zarodki docierają do macicy. Na tym etapie nie widać jeszcze zmian w zachowaniu ani wyglądzie samicy;

3. tydzień ciąży to czas implantacji zarodków w macicy i wytworzenia łożyska;

4. tydzień ciąży – w tym czasie następuje zwapnienie szkieletów płodów, które jednak nie są jeszcze dobrze widoczne na zdjęciu RTG. U niektórych suk w tym okresie widoczne jest zmniejszenie apetytu;

5. tydzień ciąży – można zaobserwować delikatne zwiększenie masy ciała suczki. Na tym etapie u szczeniąt kończy się etap organogenezy, a zapotrzebowanie energetyczne suki zwiększa się o około 10%;

6. tydzień – masa ciała suki nadal rośnie. Zauważalne staje się powiększenie i ściemnienie gruczołów mlekowych;

7. tydzień ciąży – to czas intensywnego wzrostu szczeniąt; w rezultacie powiększona macica uciska na pęcherz moczowy. To etap, na którym wiele suk wymaga już częstszych wyjść na zewnątrz z powodu częstszego parcia na mocz;

8. tydzień ciąży – widoczne są ruchy płodów; gruczoły mlekowe zaczynają produkować wydzielinę;

9. tydzień ciąży – to czas zbliżającego się porodu. Suka odczuwa potrzebę wicia gniazda i może wykazywać oznaki zbliżającego się porodu, takie jak nerwowe zachowanie i wyraźny niepokój, zwiększone pragnienie, przyspieszony oddech, szukanie odosobnienia oraz wylizywanie okolicy sromowej.

Jak rozpoznać ciążę u psa?





Sukę należy obserwować po każdej cieczce. Jeżeli nie jesteś weterynarzem, możesz nie zauważyć symptomów ciąży, zwłaszcza na początku. Co ważne jednak, przez pierwsze 5–6 tygodni samica wygląda zupełnie normalnie. Symptomami mogącymi sugerować wczesną ciążę jest brak apetytu i zmęczenie, a sporadycznie nawet wymioty. Masa ciała suki oraz jej zapotrzebowanie na energię zwiększa się dopiero po tym czasie. Jeszcze później widoczne jest powiększenie brzucha oraz zmiany zachodzące w obrębie gruczołu mlekowego, łącznie z wydzielaniem siary, tj. pierwszego pokarmu, przed zbliżającym się porodem.

Badania u psa w ciąży





Jeśli wiesz, że twoja suka została pokryta, wybierz się z nią do lekarza weterynarii na badanie krwi. Ma ono na celu oznaczenie poziomu hormonów: progesteronu i relaksyny. Ciąża na USG będzie widoczna dopiero około 21.–28. dnia od pokrycia – płody będą wtedy przypominały okrągłe pęcherzyki. Wcześniejsze badanie może mieć wynik fałszywie ujemny.

Pod koniec czwartego tygodnia ciąży lekarz weterynarii może już być w stanie wyczuć płody podczas badania palpacyjnego. Jest to możliwe u suk współpracujących, które nie napinają mięśni brzucha podczas badania. Wyczucie płodów jest znacznie utrudnione w przypadku suk otyłych.

Po 45. dniu ciąży warto przeprowadzić badanie RTG, które pozwoli ocenić liczbę znajdujących się w macicy szczeniąt.

Kiedy suka może zajść w ciążę?





Psy stają się zdolne do rozrodu, w zależności od rasy, między 6. a 16. miesiącem życia, co jest odpowiednikiem wieku nastoletniego u ludzi. W kolejnych latach jeden rok życia psa można przeliczyć na około 4-5 lat ludzkich. Wiedząc, jak się liczy wiek psa, możesz określić, czy posiadasz zwierzaka młodego, w średnim wieku czy już starszego. Suki miewają cieczki przez całe życie – nie zachodzi u nich proces analogiczny do ludzkiej menopauzy.

Po każdej cieczce sukę należy uważnie obserwować, nawet jeśli nie została pokryta lub jeśli nie wiemy, jak rozpoznać ciążę u psa. W okresie, który u ciężarnej suki przypadałby na poród, u nieciężarnej i niewysterylizowanej samicy może rozwinąć się bowiem ropomacicze, które jest stanem zagrażającym życiu i wymagającym szybkiej interwencji lekarza weterynarii.

