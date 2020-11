Miej oko na wszystko

Żeby poradzić sobie z prezbiopią nie potrzeba dodatkowych par okularów. Wystarczy jedna para z soczewkami progresywnymi. Zostały one opracowane jako rozwiązanie pozwalające widzieć wyraźnie na każdą odległość – górna część soczewki to strefa umożliwiająca patrzenie w dal, środkowa – to strefa zmienna, która umożliwia widzenie w odległościach do maksymalnie 3 metrów. Najniżej w konstrukcji takiej soczewki znajduje się strefa pozwalająca na patrzenie z kilkunastu, kilkudziesięciu centymetrów. Konstrukcja soczewek progresywnych wymaga nauczenia się odpowiedniego sposobu funkcjonowania, co u niektórych osób może powodować dyskomfort w początkowym etapie ich użytkowania. Można jednak wyeliminować ten problem. Z pomocą przychodzą tu bardzo zaawansowane technologie, skumulowane w najnowszych progresywnych soczewkach okularowych SEIKO BRILLIANCE, dostępnych od niedawna na rynku. Rozwiązania, które w nich zastosowano uwzględniają współczesny styl życia i pozwalają cieszyć się perfekcyjną jakością widzenia już od pierwszego założenia okularów. SEIKO BRILLIANCE to również kwintesencja estetyki - są wyjątkowo cienkie i gwarantują niezmieniony wygląd oczu i owalu twarzy.

Precyzja w domu i pracy

Na co dzień zmagamy się z wyzwaniami związanymi z organizacją dnia codziennego. Telekonferencje, praca na laptopie, tablecie, smartfonie, porównywanie różnych dokumentów, czytanie notatek, a czasami uważanie na pociechy, które uczą się zdalnie lub oglądają telewizję – to tylko niektóre z nich. Wszystko to sprawia, że oczy pracują na najwyższych obrotach. Dla osób korzystających z tradycyjnych szkieł progresywnych taka dynamika to dodatkowe wyzwanie. W soczewkach SEIKO BRILLIANCE zastosowano technologie, które pozwalają naturalnie funkcjonować patrząc na ekrany urządzeń cyfrowych. Jedną z nich jest DIGITAL ZOOM EQUALIZER, dzięki której strefy pól widzenia odległości pośrednich i bliży są o wiele większe niż w soczewkach tradycyjnych, co daje swobodę przenoszenia wzroku bez konieczności wykonywania dodatkowych ruchów głową. Rozwiązanie to zapewnia bardziej naturalne i komfortowe widzenie.

Swobodnie za kółkiem

Nowe soczewki SEIKO BRILLIANCE sprawdzą się też doskonale podczas podróży samochodem. Jazda autem niesie za sobą inne wymagania niż przeglądanie smatrtfona. Kierowcy potrzebują soczewek o bardzo szerokim polu widzenia w dali, tak by wyraźnie widzieć we wszystkich kierunkach, a także by móc dobrze oceniać odległości. To bardzo istotne zwłaszcza jesienią i zimą gdy prowadzimy często po zmroku i w złych warunkach atmosferycznych. Precyzyjne widzenie jest nie do przecenienia. Podjeżdżając np. do skrzyżowania, kierowcy muszą szybko zobaczyć co dzieje się po jednej i drugiej stronie drogi, czy i gdzie są piesi. Nie wszystkie soczewki zapewniają tak szerokie pole widzenia. W SEIKO BRILLIANCE z pomocą przychodzi technologia TWINEYE 360° MODULATION TECHNOLOGY, która reguluje zarówno jakość jak i szerokość pól widzenia. Technologia ta bierze pod uwagę różnice korekcji prawego i lewego oka, przez co oczy pozostają zrelaksowane nawet podczas dynamicznych zmian odległości patrzenia. Zastosowanie tego rozwiązania w soczewkach SEIKO BRILLIANCE sprawia, że widzenie jest stabilne i zrelaksowane. Ta innowacja sprawdza się nie tylko w samochodzie, ale również podczas pracy przed komputerem.

Komfort od pierwszego założenia

Jedną z przyczyn dla których osoby potencjalnie rozważające zakup okularów progresywnych nigdy go nie finalizują, jest obawa przed brakiem adaptacji. Bóle głowy, kołysanie obrazu i poczucie braku stabilności podczas poruszania się to najczęściej wymieniane niedogodności, których każdy użytkownik okularów chciałby uniknąć. W soczewkach progresywnych SEIKO BRILLIANCE okres adaptacji jest praktycznie natychmiastowy. Soczewki zapewniają doskonałą jakość widzenia i wyjątkowy komfort użytkowania już od momentu pierwszego założenia okularów. Jest to możliwe dzięki połączeniu najnowszych rozwiązań technologicznych z poznaniem dokładnych preferencji użytkownika. Cały proces zaczyna się od określenia do jakich czynności najczęściej używa on swojego wzroku. Informacje na temat stylu życia zgromadzone podczas takiego wywiadu przetwarzane są następnie przez specjalnie opracowany algorytm. Dzięki tym obliczeniom powstaje profil konstrukcyjny – SEIKO oferuje obecnie ponad 300 wariantów konstrukcyjnych, czyli różnych możliwości przeprowadzenia progresji przez soczewkę. To jednak nie koniec procesu. Przy tworzeniu każdej soczewki okularowej bardzo ważną rolę odgrywają precyzyjne pomiary wartości korekcyjnych oraz dane oprawy okularowej, a także fakt, czy klient nosił wcześniej szkła progresywne. Na podstawie tych wszystkich wytycznych powstaje zamówienie wysyłane do fabryki. Każde jest indywidualne i nie ma dwóch takich samych par soczewek. Sam proces produkcji jest jednak krótki, jego realizacja trwa 14 dni. SEIKO BRILLIANCE to najbardziej zindywidualizowane soczewki progresywne dostępne obecnie na rynku, projektowane tak, aby spełnić najwyższe wymagania użytkowników okularów.

Materiał Promocyjny