Laryngologia dla stomatologii

Przynajmniej raz w życiu co trzeci Polak przeszedł ostre zapalenie zatok. Co piąty cierpi z powodu przewlekłej infekcji. Statystki dotyczące chorób zębów i dziąseł są jeszcze pokaźniejsze. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę, że dolegliwości na siebie rzutują. Nieleczone chore zatoki mogą stać się powodem powikłań stomatologicznych. Podobnie jak bagatelizowanie stanu zdrowia jamy ustanej lub nieprawidłowe jej leczenie – te czynniki mogą być początkiem zapalenia zatok. W szczególności dotyczy to górnych zębów trzonowych, które sąsiadują z zatokami szczękowymi. One z kolei są wspólnym polem pracy zarówno dla stomatologa, jak i laryngologa. Zwłaszcza w przypadku leczenia implantologicznego.

Obecnie implanty zębów to najbardziej optymalna metoda uzupełniania braków. Nie tylko są estetyczne i wytrzymałe, pozwalają odzyskać funkcjonalność i komfort codziennych czynności, ale również przeciwdziałają konsekwencjom, takim jak zanik kości wpływający m.in. na utratę anatomicznego wyglądu twarzy. Z tych powodów implanty cieszą się w Polsce nieustannie rosnącą popularnością. Warto przy tym pamiętać, że aby leczenie implantologiczne przyniosło długotrwałe, pozytywne dla pacjenta efekty powinno przebiegać w ścisłej współpracy stomatologów i laryngologów.

Zabieg wszczepienia implantu poprzedza ocena stanu zdrowia pacjenta. Kwalifikacja do zabiegu odbywa się na podstawie wyników badań m.in. poziomu witaminy D3 czy trójglicerydów w organizmie. Wykonywana jest tomografia komputerowa. Wszystko po to, by wykluczyć ewentualności mogące utrudniać implantację. Aby jednak ten proces był kompletny oraz wyeliminował komplikacje ważna jest w nim konsultacja laryngologiczna. Chore zatoki lub wszelkie patologiczne zmiany w ich obrębie mogą skutkować powikłaniami, a w konsekwencji długim, a przy tym kosztownym leczeniem.

Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu implantologicznego w kontekście chorych zatok, a także przygotowanie laryngologiczne pacjenta pod kątem procedur implantologicznych, w tym również podniesienia dna zatoki szczękowej, jak i znajomość samych metod leczenia zatok, to wobec tego niezwykle istotne aspekty stanowiące laryngologiczno-stomatologiczne partnerstwo w leczeniu implantologicznym. Dlatego Centrum Medyczne MML organizuje cykl szkoleń dla stomatologów pozwalających poznać specjalistom tę problematykę oraz uzyskać certyfikat.

W ramach cyklu szkoleń Laryngologiczno - Stomatologicznego Partnerstwa w Leczeniu Implantologicznym już 30 czerwca o godzinie 10.00 w Centrum Medycznym MML przy ul. Bagno 2, wejście E odbędą się Warsztaty dotyczące m.in. wskazań i przeciwwskazań do zabiegu implantologicznego przy chorych zatokach, przygotowania pacjenta pod kątem laryngologicznym do zabiegu implantologicznego oraz małoinwazyjnych metod leczenia zatok, które poprowadzą cenieni specjaliści w dziedzinie otolaryngologii, na czele z doktorem Michałem Michalikiem, twórcą wyspecjalizowanego i zaawansowanego technologicznie Centrum Medycznego MML.

