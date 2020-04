Realizujemy programy studiów zgodnie z ich harmonogramem

- Jak wygląda nauczanie zdalne w Uczelni Łazarskiego?

Studiowanie prawa wiąże się z dużą odpowiedzialnością, wysokimi wymaganiami, prowadzeniem dyskursu, rozwiązywaniem kazusów itp. Przejście na naukę zdalną było nie lada wyzwaniem, zwłaszcza, że zdecydowana większość zajęć dotychczas była prowadzona stacjonarnie. Mieliśmy kilka dni, by zmienić formułę i rozpocząć kształcenie na odległość. Silna mobilizacja kadry i pracowników administracji z nieocenionym wsparciem informatyków doprowadziły do sukcesu i dziś kształcimy na poziomie nieodbiegającym od zajęć bezpośrednich. Jesteśmy w kontakcie ze studentami, organizujemy spotkania, webinaria i na bieżąco dyskutujemy nad zagadnieniami wymagającymi rozwiązań. Nic nie zastąpi oczywiście bezpośredniego kontaktu z wykładowcami ani godzin spędzonych na ćwiczeniach na kampusie, niemniej jednak dotychczasowa realizacja programu przez Wydział Prawa i Administracji jest realizowana zgodnie z założonym harmonogramem studiów.

- Studenci prawa dotychczas zdobywali doświadczenie pracując w

uczelnianej Studenckiej Poradni Prawnej, gdzie nieodpłatnie świadczyli swoje usługi osobom potrzebującym wsparcia. Czy obecnie także można się zgłaszać po poradę?

Studencka Poradnia Prawna działa teraz poprzez Wirtualne Biuro Porad Prawnych, które powstało dzięki wykorzystaniu środków unijnych. Wirtualne biuro umożliwia interesantom skorzystanie z bezpłatnej pomocy prawnej bez wychodzenia z domu. Platforma uwzględnia w równym stopniu potrzeby osób w różnym wieku, ponadto jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością. Utworzenie e-Biura jest kolejnym komponentem wzmacniającym praktyczne nauczanie naszych studentów. Już wcześniej w ramach Poradni Prawnej wprowadziliśmy przedmiot Legal Clinic - Moot Court Preparatory Course w ramach którego studenci wzmacniają m.in. kompetencje językowe, oratorskie czy też umiejętność krytycznego myślenia. To ważne i potrzebne umiejętności w zawodzie prawnika. Oczywiście nadal funkcjonuje w uczelni stacjonarne biuro Studenckiej Poradni Prawnej, ponieważ wiemy jak ważną umiejętnością dla prawnika jest przyjęcie klienta.

- Które kierunki w Łazarskim cieszą się największym powodzeniem?



Od lat niezmiennie jest to Prawo. Prawnicy zawsze byli i będą potrzebni, nawet gdy w przyszłości roboty zastąpią wiele zawodów.

Popularnością cieszy się też kierunek Prawo w biznesie, na którym postawiliśmy całkowicie na praktyczne nauczanie. Przygotujemy studentów do prowadzenia własnej działalności dzięki praktycznym zajęciom z różnych gałęzi prawa, marketingu, pozyskiwania funduszy, świadczenia usług drogą elektroniczną, prowadzonych przez wybitnych specjalistów. Dużym zainteresowaniem cieszy się też uruchomiony rok temu kierunek Prawo lotnicze z pilotażem. To oferta dla osób, które chciałyby zostać pilotami oraz dla pilotów. Zdarza się bowiem, że pilot w wyniku różnych zdarzeń losowych np. pogorszenia stanu zdrowia, nie może wykonywać swojej pracy. Po ukończeniu studiów absolwent może pracować także w organach i instytucjach lotnictwa cywilnego. I chociaż obecnie koronawirus bardzo dotknął branżę turystyczną, w tym lotnictwo, z czasem powrócimy do tego środka transportu i zapotrzebowanie na pilotów oraz personel pokładowy znów będzie znaczne w przeciągu najbliższych dwóch lat. Firma Boeing przewiduje, że do 2037 roku potrzebnych będzie ponad 635 tysięcy nowych pilotów, w tym w samej tylko Europie ponad 146 tysięcy.

- Zagraniczne, prestiżowe uczelnie od lat mają studia online w ofercie i student nie musi ani razu pojawiać się na uczelni, by zdobyć dyplom, bo kształcenie, zaliczenia, obrona pracy odbywają się w całości online. W Polsce wciąż niewiele polskich uczelni proponuje studia typowo online. Czy nauczanie zdalne ma szansę przyjąć się na polskich uczelniach?

Moja odpowiedź kilka tygodni temu zapewne byłaby inna, ale dziś mogę bez wątpienia stwierdzić, że wiele osób będzie chciało studiować zdalnie. Na pewno będzie to ciekawe rozwiązanie także dla cudzoziemców. Narzędzia do nauki zdalnej, zasoby online wspierające naukę na odległość, a także wideokonferencje z wykładowcami ułatwiają zdalną naukę, samodzielne zdobywanie wiadomości i dają wspólną wirtualną przestrzeń do kontaktu i wymiany wiedzy.

Rozmawiała Agnieszka Usiarczyk

